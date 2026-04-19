【水戸プラザホテル】GWは家族で“いばらき旅×ホテルステイ”を満喫！うれしい特典付きの宿泊プランを期間限定販売

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテルいばらき観光満喫! GWだけの特別ステイ

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、2026年4月29日(水)～5月10日(日)までの期間限定で、ゴールデンウィーク宿泊プラン「【GW限定得旅】いばらき観光満喫！GWだけの特別ステイ～朝食付～」を販売いたします。



本プランは、ネモフィラが見頃を迎える国営ひたち海浜公園をはじめ、偕楽園やアクアワールド茨城県大洗水族館など、茨城県内の人気観光地へのアクセスの良さを活かし、観光とホテルステイの両方を満喫いただける内容となっております。

■ご家族で楽しめる、GWだけの特別特典

客室イメージ

ご滞在中に館内でご利用いただける3,000円分の利用券をはじめ、添い寝のお子さまへの朝食無料サービス、年齢に応じたお子さま用アメニティの事前準備など、ご家族旅行をより快適にお過ごしいただくための特典をご用意。

さらに、2泊以上のご利用でお部屋のミニバー商品をプレゼント。公式ホームページからのご予約限定で、12：00までゆったりとご滞在いただけるレイトチェックアウトもご利用いただけます。

※1泊1室につき、3000円分の館内利用券をチェックイン時にお渡しいたします。

※添い寝のお子さまへの朝食無料サービスは予約時にお申し付けください。

ネモフィラをイメージしたサービスドリンク季節限定のサービスドリンク

期間中は、ご宿泊者専用のリラクゼーションラウンジにて、アルコール・ノンアルコールの2種類からお選びいただけるネモフィラをイメージした季節限定ドリンクをご提供いたします。

＜提供時間＞

16:00～19:00（L.O.18:40）

ドリンク詳細はこちら :https://www.mito-plaza.jp/info/post-12883/

朝食イメージ茨城の食材にこだわったご朝食付き

茨城県産の食材をふんだんに使ったご朝食をご用意。穏やかな空間で迎える優雅な朝の始まりを。

※曜日によって和朝食、洋朝食が異なります

・和朝食：月／水／金

・洋朝食：火／木／土／祝日

・和洋チョイス：日曜のみ

■館内でも楽しめるGW限定コンテンツが盛りだくさん

キッズわくわく！千本引きチャレンジプラザ探検隊！かくれた宝を探せ！

ご家族で楽しめる宿泊者限定イベントとして、館内を巡る体験型企画「プラザ探検隊！かくれた宝を探せ！」や、5月5日限定の「キッズわくわく！千本引きチャレンジ」など、思い出に残るひとときを演出いたします。

「プラザ探検隊」詳細ページ :https://www.mito-plaza.jp/info/post-12651/「千本引きチャレンジ」詳細ページ :https://www.mito-plaza.jp/info/post-12872/

■茨城の人気観光地を満喫する好アクセス

国営ひたち海浜公園

県内の主要観光スポットへもアクセス良好。観光の拠点としても最適です。

・国営ひたち海浜公園：車で約30分

https://www.hitachikaihin.jp/

・水戸市植物公園：車で約5分

https://www.city.mito.lg.jp/site/mito-botanical-park/

・偕楽園：車で約10分

https://ibaraki-kairakuen.jp/

・アクアワールド茨城県大洗水族館：車で約25分

https://www.aquaworld-oarai.com/

■宿泊プラン概要

プラン名

【GW限定得旅】いばらき観光満喫! 特別ステイ～ご朝食付～

期間

2026年4月29日(水・祝) ～ 2026年5月10日(日)

特典内容

・1泊1室あたり、3,000円分の館内利用券をプレゼント

・宿泊者限定ラウンジにて、ネモフィラをイメージした季節限定ドリンクサービス

・添い寝のお子さまのご朝食無料 ※事前申告制

・お子さま用アメニティのご用意

・2泊以上で、ドリンク類のミニバー商品をプレゼント

・公式ホームページからの予約限定で12：00までのレイトチェックアウト

■ご予約、お問い合わせ先

水戸プラザホテル 宿泊グループ

【TEL】029-305-8125

公式サイトからの予約はこちら :https://go-mito-plaza.reservation.jp/ja/plans/10189284

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/