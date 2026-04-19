【福島県・いわき】年間4,000レッスンを指導する大人気トレーナー在籍のリアルボディいわき店が「新生活応援サポート」を開始！5月限定：入会金90%offも実施中！

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開する「リアルボディいわき店」は、

【5月限定】新社会人3年以内またはいわき市へ移住して3年以内の方を対象とした入会金90%OFFキャンペーンを実施いたします。運動はしたいけれど、忙しくて...という方のお悩みをサポートします！

東北最大級の店舗数

■ いわき店限定キャンペーン：『新生活応援サポート』



「仕事や家事が忙しくて運動が続かない」「運動習慣が大事なのはわかっているけど...」という方の声に応え、いわき店では『運動を楽しさとリフレッシュのきっかけに』をテーマに掲げ、以下の特典を用意しました。

1.いわき市での新社会人または3年以内に移住された方には、入会金が90%OFFに...！

環境が変わるタイミングだからこそ、正しい運動習慣を身につけることにより、今後の体型や健康に大きな差が生まれます。またダイエットだけでなく、『事故防止トレーニング』や『自律神経トレーニング』等、ただ筋トレをするだけではなく年間4,000レッスンのプロトレーナーだからこそ、幅広いニーズにお応えする事が可能です！



2.「続かない人でも結果が出る」独自サポート

リアルボディいわき店では、トレーナー自身が65kgの減量に成功した経験を活かし、何度も挫折してしまった方の【最後の砦】として、いわき市全体の健康をサポートいたします！

また、リアルボディRグループの中で唯一『24時間サポート』も導入店舗のため

運動や継続が不安な方でも安心してダイエットに励む事ができる環境です

〇リアルボディは

どうして痩せるのか・・・

◆ 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

Googleマップでも高評価多数！Googleクチコミでも高評価

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

～「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ～

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

～最短で痩せ、リバウンド知らずの身体へ～

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、過去使えていた筋肉を使えるように元に戻し、日常での消費カロリーをUPさせます。

～無理な食事制限からの解放～

太らない身体を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない・どうせリバウンドする」と諦めていた方にこそ

リアルボディ監修『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

◆いわき店・店長 吉田宇志より

過去に65kgの減量を経験しております。「痩せたいのに続かない」「頑張っているのに変わらない」という悩みを誰よりも理解していますだからこそ、リアルボディではただ追い込むだけではなく、「続けられること」「身体が楽になること」を大切にしています。機能改善をベースにしたトレーニングで、無理なく身体を変え、リバウンドしにくい習慣づくりまでサポートしています。一緒に理想の身体を手に入れていきましょう！

いわき店・店長 吉田宇志







■ 店舗情報：リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

駐車場完備...

主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

いわき店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/(https://personalgym-realbody.com/iwaki/)iwaki/(https://personalgym-realbody.com/iwaki/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディいわき店（担当：吉田）

TEL：080-3388-5989(#)

公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中



■ 体験申込サイト

https://realbodyn-yoyaku.com/_taiken_form/?_gl=1*1hej1p7*_gcl_au*MTkxNTQ3OTk5NC4xNzczMjIzNTM3*_ga*MTQ2Nzg1MDM5LjE3NTc2NDczMDc.*_ga_FYTXM5B17M*czE3NzUwMTA4MzEkbzE3MCRnMSR0MTc3NTAxMDgzNyRqNTQkbDAkaDA





パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103(#) 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。