E-COMEGROUPより、パリ・サンジェルマン（ PSG ）のアイコニックなロゴを配した最新アパレルコレクションがリリース

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、世界的人気を誇るフランスの名門サッカークラブ「パリ・サンジェルマン（PSG）」より、洗練されたスタイルを提案する最新のポロシャツコレクションを発売いたします。

本コレクションは、PSGのアイコニックなエンブレムを現代的なエッセンスで再解釈し、クラシックなポロシャツのシルエットに落とし込んだ一着。

スポーティーな躍動感と、都会的なエレガンスが融合した「大人のストリート仕様」に仕上げました。

胸元に精緻な刺繍を施したミニマルなモデルから、襟元にアクセントを効かせたデザインまで、シーンを選ばず着用できるバリエーションを展開。

オン・オフ問わず、一枚でスタイルを完成させる存在感を放ちます。

カラーは、シックなブラック、深みのあるブラウンの2色をラインナップ。鹿の子素材特有のドライな質感と洗練されたディテールが、夏のコーディネートを品よく格上げします。

スポーツの伝統とモダンファッションが高度に交差する、PSGならではのプレミアムな一着をぜひご体感ください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\5,500（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/