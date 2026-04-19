フェンシング　男子フルーレ・ワールドカップ個人戦で 飯村一輝選手が金メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年4月18日（土）、エジプト・カイロで開催された男子フルーレ・ワールドカップ個人戦において、飯村一輝選手が金メダルを獲得いたしました。

金メダルを獲得した飯村一輝選手紹介（左：飯村一輝）

今大会を世界ランキング16位で迎えた飯村選手は、準々決勝でSAVIN Rafael（フランス）に15-8で勝利。続く準決勝ではITKIN Nick（アメリカ）を15-8で退け、決勝ではCHOUPENITCH Alexander（チェコ）を15-10で破り、金メダルを獲得しました。 ワールドカップ個人戦での金メダル獲得は、自身初の快挙となります。

攻撃を仕掛ける飯村一輝（右）。試合中の一場面表彰台に立つ飯村一輝（中央）

■選手コメント

・飯村一輝（NTT株式会社）

「応援ありがとうございました！念願の個人金メダルを獲得することができました！

コーチ、スタッフ、仲間、応援してくださった全ての方のおかげで成し得ることができました。

ありがとうございます！そして、積み重ねてきたものは間違っていなかったと、自分を改めて信じるきっかけになりました。引き続き少しずつ、着実に歩を進めていきたいと思います！スタートはここからなので今後も応援よろしくお願いします！」

■大会リザルト

https://fie.org/competitions/2026/138

■画像

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