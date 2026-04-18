【函館／湯の川温泉】自分で注ぐ“セルフ日本酒バー”が登場！好きなだけ、少しずつ北海道の地酒を気軽に飲み比べ

野口観光マネジメント株式会社日本酒三昧

野口観光マネジメント株式会社 函館湯の川温泉 湯元啄木亭

（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 全198室）

旅行の楽しみ方は「宿泊」から「体験」へ。

北海道・函館市の温泉宿 湯の川温泉 啄木亭では、地域の魅力を感じるコンテンツとして「日本酒」にフォーカス。

『自分で注いで楽しむセルフスタイルの日本酒バー』イベントを企画いたしました。

温泉×日本酒の新しい楽しみ方体験を、この機会にぜひお楽しみくださいませ。

当館のセルフ日本酒バーでは、お客様ご自身でお好きな銘柄を選び、好きな量だけ注いでお楽しみいただくことが可能です。

■日本酒好きのための期間限定プラン

「少しずつ楽しみたい」

「気に入った銘柄をじっくりと味わいたい」

「自分のペースで気軽に飲みたい」

自由だからこそできる、様々なニーズに応えるスタイルで体験いただけます。

ラインナップには、函館の地酒「郷宝」や「五稜」はもちろん、北海道内や東北の銘柄まで幅広くご用意。

日本酒好きの方はもちろん、いろいろなお酒を楽しみたい方に、旅先ならではの“地酒との出会い”をご提供いたします。

温泉で温まった後に味わう一杯は、旅の満足度をさらに高める特別な時間となる筈。

夕食時60分、お気に入りの一杯を見つける贅沢なひとときをお楽しみいただければ幸いです。

【日本酒セルフバー付プレミアムプラン】

宿泊期間

2026年5月7日（木）～2026年6月30日（火）

プラン特典

◎ご夕食時の飲み放題を日本酒プレミアムへグレードアップ

※日本酒約30種をご用意！

◎売店引き換えにて、啄木亭オリジナル日本酒ミニボトルサービス（1室につき1本）

ご予約は公式ホームページから

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17839818&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17839818&search_type=undated)

また、すでにご宿泊をご予約済みのお客様はオプションでのお申し込みも可能です。

通常の飲み放題付きプランに追加料金でグレードアップいただけます。

■オプションについて

ご料金：2,750円（税込）

⇒販売記念価格 2,000円（税込）

※販売記念価格は2026年5月末までの限定価格です！

※オプションにはお土産用日本酒は付きません。

※グループ皆様でのお申し込みが必要です。

函館観光の拠点としてだけでなく、“宿での時間そのものが楽しみになる”体験を。

湯元 啄木亭のセルフ日本酒バーで、新しい温泉ステイをぜひご体感ください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

函館湯の川温泉 湯元 啄木亭

代表TEL 0570-026573（10：00～17：00） FAX 0138-59-5383

〒042-0932 函館市湯川町1丁目18番15号

啄木亭公式HP https://www.takubokutei.com/

啄木亭公式Instagram https://www.instagram.com/yumoto_takubokutei/

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