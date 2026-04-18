チル系シンガーソングライターMel、過去と未来のあいだに揺れる “余韻”を描いたEP「After」を5月8日配信リリース決定！EP収録曲「Moonlight」を先行配信開始！

株式会社ホリプロインターナショナル

「東京ナイトロンリー」が200万再生を突破、東京と地元北海道でのワンマンライブも盛況に終わり、音楽フェスにも参加するなどライブ活動も精力的におこなっている、SSWのMel。

過去と未来のあいだに揺れる“余韻”を描いた最新EP「After」が、5月8日にリリースされる。

本作は、全楽曲作詞・作曲・編曲をMel自身が手掛けており、記憶と現在、そしてまだ見ぬ未来の狭間で揺れ動く感情を繊細にすくい上げた作品集。日常の中でふと立ち止まる瞬間や、言葉にならない感情の残響“余韻”をテーマに、内省と解放が交錯するサウンドスケープを提示している。

また、本作リリースに先駆け、4月17日には先行にて収録曲「Moonlight」を配信開始。本楽曲は「もう1人の自分」をテーマに制作された。夜という時間は、自分自身と向き合うための静かな対話の場でもある。過去の選択や言葉に対する後悔が、ふとした瞬間に肩を叩くように蘇る。そんな感覚を軸に、これまで目を背けがちだった内面と正面から向き合う姿を描いている。

外向的な自分と内省的な自分。その曖昧な距離を少しずつ近づけていくことで、より素直な自己へと歩み寄ろうとする意志が込められた一曲となっている。

全曲を通して提示されるのは、過去を否定するのではなく受け入れ、その延長線上に未来を見出そうとする姿勢だ。揺れ続ける感情の中にある確かな輪郭を、ぜひ体感してほしい。

-Mel コメント-

今回のEPはいつもより内省的でかつ、僕がいつも歌っている世界の延長線上にあるものを作りました。

新しくチャレンジしたいサウンド感だったり、普段ではやらないようなメロや歌詞などに注目して聴いていただきたいです。

またMelとして音楽にするべきものを出し尽くしたと思っていますので、とても自信のあるEPになっています。是非楽しんでください。

2026年4月17日（金）

New Single「Moonlight」

作詞 ： Mel / 作曲 ： Mel / 編曲 ： Mel

【発売元】 HPI Records

▼各音楽配信サービス

https://spaceshowerfuga.lnk.to/moonlight

2026年5月8日（金）

New EP「After」

作詞 ： Mel / 作曲 ： Mel / 編曲 ： Mel

【発売元】 HPI Records

〈詳細〉

Mel Official Site

https://mel-official.com/

■プロフィール

「チルなビートと優しい声で言葉を紡ぐ次世代チル系シンガー」として2020年に音楽活動を開始。

2021年1月にリリースをした2nd シングル「彗星と街」は、2021年Spotifyのバイラルチャート入りストリーミング総再生回1,000 万回再生突破のヒット曲となった。

2024年自身初の1st Digital album「ノンフィクション」をリリース。収録曲「コヨイノウタ」はTVドラマ『恋をするなら二度目が上等』のOP主題歌に、続く配信ｓｇ「東京ナイトロンリー」はTVドラマ「２５時、赤坂で」のED主題歌に抜擢されるなど、話題を広げている。

HP: https://mel-official.com/

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