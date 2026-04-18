【初出店】「株式会社　利久」展開の「希望の丘醸造所」、4/20（月）エスパル仙台にビアレストランをOPEN！ビール全種特別価格の記念特典も

株式会社 利久

株式会社 利久は、2026年4月20日（月）にJR仙台駅直結のエスパル仙台 本館地下1階にて、「牛たん炭焼 利久 仙台駅本店」および、自社醸造クラフトビールとテクスメクス（メキシコ風アメリカ料理）の専門店『希望の丘醸造所 HOP＆SPICE』を2店舗同時オープンいたします。新業態となる「HOP＆SPICE」では、岩沼市の復興シンボルから生まれたクラフトビールと特製スパイス料理のペアリングを提供。4月20日(月)から4月30日(木)まで、クラフトビール全種やタコスなどを特別価格で提供するオープン記念キャンペーンも開催します。

いよいよOPEN！希望の丘醸造所 HOP&SPICE エスパル仙台駅店について

自社醸造のクラフトビールとテクスメクス料理は相性抜群です

▼4月20日(月)～4月30日(木)の期間限定で、下記をスペシャルプライスでご提供

・クラフトビール（全液種・全サイズ）

・国産森林どりモモ肉 ワヒージョファヒ―タ

・スアデロタコス～牛肉のコンフィ～

牛たん炭焼 利久がクラフトビールに挑戦する背景

ぜひ試していただきたいイチオシメニュー国産森林どりモモ肉 ワヒージョファヒ―タラクレットもお楽しみいただけます自社醸造のクラフトビールを樽生でご提供いたします14種類のビールがお楽しみいただけます

岩沼市の復興のシンボル「千年希望の丘」に由来するクラフトビール醸造所「希望の丘醸造所」は、2022年に本格稼働しました。

利久が展開する事業の芯にあるのは、地元・宮城への愛。

宮城には全国・世界に誇る滋味豊かな食材が豊富にあります。その食材をさまざまな形で紹介し、宮城の魅力を伝えることを大きな使命に掲げています。

クラフトビールのレシピは自由です。あらゆる食材が原料となり、多様な手法によって個性豊かな味わい・香り・喉ごしが生まれます。

醸造所がある岩沼をはじめ、宮城県内で生産される魅力的な食材でビールを醸し、全国に届けたい。ビールを通して生産者を応援したい。そんな地元愛から利久のクラフトビール事業は誕生しました。



アメリカンペールエールやヴァイツェン、IPA、フルーツビールなど、多彩なラインナップはどれも飲みやすく、国内・海外のコンテストでも高い評価を受け、数々の賞を受賞しています。ビールの名前は、牛たん店らしく、肉の部位にちなんでネーミング。牛たんをはじめとする肉料理との相性の良さも特徴です。

【店舗情報】

希望の丘醸造所 HOP＆SPICE

TEL：022-393-9829

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館地下1F

営業時間：11:00～22:00 ラストオーダー21:30

※今後営業時間が変わる場合がございます。

お問い合わせ: [022-393-9829]

※詳細は、公式ウェブサイト[https://corp.rikyu-gyutan.co.jp/]または直接店舗にお問い合わせください。