kento fukayaプロデュース 吉本芸人による“本気”のアイドルグループ「ZiDol」2026年夏、過去最大キャパの豊洲PITにてワンマン開催決定!

吉本興業株式会社(C)吉本興業

吉本興業所属のお笑い芸人 kento fukayaがプロデュースする芸人アイドルグループ「ZiDol」（読み：ズィードル）が、2026年7月30日（木）に夏のワンマンライブ『ZiDol ONEMAN LIVE 2026 SUMMER』を豊洲PITにて開催することが決定しました。

今回の会場は、グループ史上最大キャパとなる豊洲PIT。浦井のりひろ（男性ブランコ）、稲田美紀（紅しょうが）、ケツ（ニッポンの社長）、中谷祐太（マユリカ）、高見（スーズ）という、お笑い賞レースのファイナリストや優勝者が集結した5人の豪華メンバーが、これまでの芸人としてではなくアイドルとしての歩みを集大成したパフォーマンスを披露します。

さらに、今回夏の新曲のfeaturingゲストとして、お笑いコンビダンビラムーチョの大原優一が客演参加することが決定しました。このワンマンだけの特別な新曲パフォーマンスや企画コーナーなど盛りだくさんの内容で、見逃せないショーケースをお届けします。チケットの１次先行申し込みは、明日4月19日（日）11:00よりFANYチケットにて受付を開始します。

■プロデューサーkento fukayaのコメント

この夏、豊洲PITという素敵な場所で絶対アイドルとして立つはずが無いメンバーで立たさせてもらいます！

今回はZiDolと、特別ゲストとしてダンビラムーチョ大原のfeatあり！！新しい曲ありなど盛りだくさん！！是非一緒に盛り上がりましょう！！

公演概要

＜公演名＞

『ZiDol ONEMAN LIVE 2026 SUMMER』

＜公演スケジュール＞

日程：2026年7月30日(木)

会場：豊洲PIT(東京都江東区豊洲6丁目1-23)

時間：開場 18:00 開演 19:00

<会場チケット>

スタンディング

前売\5,500(税込)／当日\6,000(税込)

※要ドリンク代 \600

＜チケット販売スケジュール＞

FANYチケット1次先行：4/19(日)11:00～4/21(火)11:00

FANYチケット2次先行：4/28(火)11:00～4/30(木)11:00

一般発売：5/9(土)10:00～

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/zidol-2026-summer(https://r.ticket.fany.lol/zidol-2026-summer)

ZiDolプロフィール

(C)吉本興業

ピン芸人・kento fukayaがプロデュースするアイドル強制発掘ドキュメンタリー番組「the idol」から生まれた芸人アイドルグループ。

kento fukayaの思い付きでアイドルの為に生まれていない5人が、アイドル界に革命を起こそうと強制的に集められた「誰でも会える、お金にならないアイドルグループ。」がコンセプトの芸人アイドル。

合言葉は「上原浩治さん以来の雑草魂」。

＜プロデューサー＞

・kento fukaya

『R-1グランプリ 2021,2022,2024』 FINALIST

＜メンバー＞

・浦井のりひろ(男性ブランコ)

『キングオブコント2021』準優勝、『M-1グランプリ2022』 FINALIST

・稲田美紀(紅しょうが)

『THE W 2023』優勝

・ケツ(ニッポンの社長)

『キングオブコント2020,2021,2022,2023,2024』FINALIST

『ダブルインパクト2025』優勝

・中谷祐太(マユリカ)

『M-1グランプリ2023,2024』FINALIST

・高見(スーズ)

各種URL

■ZiDol公式X(旧Twitter)：https://x.com/zidol_official

■kento fukaya公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/kf_p4

■kento fukaya公式Instagram：https://www.Instagram.com/kento1989/

■FM大阪「kento fukayaのパニポニパパニプス」radiko ポッドキャスト：

https://radiko.jp/podcast/channels/5ba2d383-e206-4908-ac67-205e4cb56ade?share=1

■kento fukaya公式YouTubeチャンネル「kento fukaya CH」：

https://www.youtube.com/channel/UCGgTCS5TLQZEPywsj_nFSaw?app=desktop