世界へ向け、待望の小豆島滞在先ガイド【小豆島ステイガイド2026】が年間本として創刊。

にほんげんき株式会社

“小豆島で自分らしく過ごす人のための、

お泊りガイド「SHODOSHIMA STAY GUIDE 2026(https://www.nihongenki.net/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%B3%B6%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8)」

日本で唯一の小豆島厳選年間宿泊先ガイド。

小豆島倶楽部編集室より初のE-BOOKでのmook化。

祈りと癒しの島で自分らしく過ごすための、厳選15滞在先を一挙紹介。

※日英表記

世界から評価され、毎年国内外100万人が訪れる小豆島には、

朝と夜で表情を変える海と山と石、

オリーブ、醤油やごま油の香り、巡礼の道、静かに息づく日々の営み。

ひねもす自然の巡りを感じて泊まるからこそ、五感で感じる小豆島がある。

というわけで、“島に滞在してこそ味わえる体験”へ、編集部が厳選の15 STAYを一挙に紹介。

一人旅、愛する人と、様々なスタイルで自分らしい滞在先が、きっと見つかります。

さあ、小豆島へ！

■企画・編集・発行：小豆島倶楽部 編集室（にほんげんき株式会社）

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-2第五三光マンション301

編集・執筆：原山拓也／中平光彦

アートディレクター：増田詔子

撮影：小豆島カメラ

後援：小豆島観光協会戦略部会

協力：（株）パオ・フィール／アド・セイル（株）

発売日：2026年4月（毎年1回4月に発行予定）

■販売元：Amazon Services International LLC

このムックは、「小豆島倶楽部」vol.1～４に掲載された記事を再編集・加筆を含め、

小豆島の宿泊施設の皆さんにご協力をいただき、新記事を追加し、再編集しました。

【にほんげんきｅ-books(https://www.nihongenki.net/)】

2023年から、にほんげんき株式会社の出版レーベルとして

立ち上げ。小豆島倶楽部の発行ほか、教育・旅・食領域を中心に

形にとらわれない新しい出版活動を展開。

【小豆島倶楽部(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E3%81%92%E3%82%93%E3%81%8D%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/author/B0DD6ZRFXF?ref=ap_rdr&shoppingPortalEnabled=true)】

現状の予約ブッキングを目的としたオンライン旅行社とは違う視点で「旅の体験情報提供」を大切な目的とし、小豆島の皆さんと創る

協同情報発信メディア「小豆島倶楽部」。

編集方針は、島での暮らしや地域社会の維持発展についてのアイデアや取組み、コミュニティを支え未来を担う皆様の想いや夢、

島を愛する気持ちや、それらを担う人々も、

大切な「旅の魅力」として捉え、島を訪れる方々にそれを体験してもらうきっかけを提供していきます。

小豆島を愛し四季折々の自然、人、文化の魅力を世界中

の方々に体験してほしいと考え、日本をはじめ世界13か国で

「amazon/kindle」のプラットフォームはもちろん、

台湾の方にも電子書籍プラットフォーム「readmoo」を通じて、島の魅力を提供しています。

※小豆島観光協会 公認E-BOOK

目次【STAY 島に泊まる】

小豆島国際ホテル

天空ホテル 海廬

国民宿舎 小豆島

おとまり 忠左衛門 吉野

島宿真里

ベイリゾートホテル小豆島

海音真里

センゲストハウス

アクアホテル小豆島リゾート

オリビアン小豆島 夕陽ヶ丘ホテル

NOTEL

ビジネスホテル ニューポート

マルセ

ホテルニュー海風

千年オリーブテラス for your wellness「The STAY」

【On the Island 島で出会う風景と営み】

エンジェルロード

小豆島の夏祭り

小豆島の虫送り

オリーブの島

寒霞渓

小豆島霊場第2番「碁石山」

小豆島の木桶仕込み醤油

中山千枚田

中山春日神社歌舞伎

重岩

戸形崎の夕焼け

二十四の瞳映画村

販売配布先：

●日本＋世界12か国（米国、カナダ、英国、ドイツ、インド、フランス、イタリア、スペイン

ブラジル、メキシコ、オーストラリア、オランダ ）

→amazon／kindle（Kindle Unlimited）(https://amzn.asia/d/02Bsao2h)

●台湾→readmoo（台湾最大の電子書籍プラットフォーム）

https://readmoo.com/book/220466344000101

readmoo :https://readmoo.com/book/220466344000101

Amazon/kindle :https://amzn.asia/d/0ipRfu6R