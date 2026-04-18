アーチ・エネミー来日公演の模様をWOWOWで6月20日（土）独占放送・配信！
メロディック・デス・メタルの最高峰バンド、アーチ・エネミー。新ボーカリストにローレン・ハートを迎えての来日公演の模様を、WOWOWで独占放送・配信！
ギタリストのマイケル・アモットを中心にスウェーデンで結成され、1996年にデビューしたメロディック・デス・メタルバンド、アーチ・エネミー。2001年に加入した女性デス・ボーカルのアンジェラ・ゴソウが話題を呼び、世界的なバンドへと飛躍していった。昨年リリースされたアルバム『ブラッド・ダイナスティ』はオリコンデイリーアルバムランキングでトップ10入りを果たすなど、日本でも根強い人気を誇っている。
その後、2代目女性ボーカルのアリッサ・ホワイト＝グラズが突如脱退を発表したが、今年2月に新たな女性ボーカル、ローレン・ハートを迎え、新曲「トゥ・ザ・ラスト・ブレス」を配信リリース。さらに急遽来日公演も決定し、新章の幕開けにファンから大きな反響が寄せられている。
WOWOWでは、日本ツアー最終日、4月18日の豊洲PITでのライブの模様を独占放送・配信。ローレンを迎えた新生アーチ・エネミーの熱いパフォーマンスをお見逃しなく！
【番組情報】
アーチ・エネミー ライブ・イン・ジャパン 2026 -ARCH ENEMY BLOOD DYNASTY JAPAN TOUR 2026-
6月20日（土） 放送・配信
※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり
収録日：2026年4月18日
収録会場：東京 豊洲PIT
【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/archenemy/)
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