アーチ・エネミー来日公演の模様をWOWOWで6月20日（土）独占放送・配信！

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株式会社WOWOW

メロディック・デス・メタルの最高峰バンド、アーチ・エネミー。新ボーカリストにローレン・ハートを迎えての来日公演の模様を、WOWOWで独占放送・配信！




　ギタリストのマイケル・アモットを中心にスウェーデンで結成され、1996年にデビューしたメロディック・デス・メタルバンド、アーチ・エネミー。2001年に加入した女性デス・ボーカルのアンジェラ・ゴソウが話題を呼び、世界的なバンドへと飛躍していった。昨年リリースされたアルバム『ブラッド・ダイナスティ』はオリコンデイリーアルバムランキングでトップ10入りを果たすなど、日本でも根強い人気を誇っている。


　その後、2代目女性ボーカルのアリッサ・ホワイト＝グラズが突如脱退を発表したが、今年2月に新たな女性ボーカル、ローレン・ハートを迎え、新曲「トゥ・ザ・ラスト・ブレス」を配信リリース。さらに急遽来日公演も決定し、新章の幕開けにファンから大きな反響が寄せられている。


　WOWOWでは、日本ツアー最終日、4月18日の豊洲PITでのライブの模様を独占放送・配信。ローレンを迎えた新生アーチ・エネミーの熱いパフォーマンスをお見逃しなく！


【番組情報】



アーチ・エネミー ライブ・イン・ジャパン 2026　-ARCH ENEMY BLOOD DYNASTY JAPAN TOUR 2026-

6月20日（土） 放送・配信


※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり




収録日：2026年4月18日


収録会場：東京　豊洲PIT





【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/archenemy/)




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