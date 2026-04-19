株式会社Reafが、Claudeを「社員のように使える」まで研修する法人向け『Claude Code研修プログラム』を提供開始！

株式会社Reaf

システム開発・AI実装を手掛ける株式会社Reaf（本社：福岡県、代表取締役：桃崎、以下「Reaf」）は、2026年4月、法人向けの新サービス「Claude Code 法人研修」の提供を開始しました。

本研修は、Anthropic社が提供する次世代AIエージェント開発環境「Claude Code」を、企業の現場業務へ確実に定着させるための2日間のハンズオン型プログラムです。

環境構築からセキュリティ設計、業務自動化の実装、研修後30日間の運用定着サポートまでを一貫して提供し、生成AI導入の「現場で使われない問題」を根本から解決します。

【背景】生成AIの導入が進む一方、現場での定着には大きな壁

Claude Codeをはじめとする生成AI開発ツールは、業務効率化の切り札として急速に普及が進んでいます。

しかし実際の企業現場では、以下のような課題により導入が頓挫するケースが少なくありません。

環境構築（インストール、PATH設定、M1/M2/Intel環境差）でつまずく 便利なツールであることは理解しつつも、自社業務への適用方法が見えない APIキー管理、プロンプトインジェクションなどセキュリティ対策が不明瞭 一部の担当者だけが使える状態にとどまり、組織全体に広がらない Slack・Notion・Gmail等の外部連携（MCP）の構築が難しい 導入後にROIが見えず、経営層への説明や継続利用ができない

Reafはこれらの課題を、現役のエンジニア・AI実装チームが直接指導することで解決します。

【サービス概要】知識と実践の2日間カリキュラム

「Claude Code 法人研修」は、生成AIに関する基礎知識・セキュリティ理解・業務実装スキルを2日間で体系的に習得できるハンズオン型研修です。受講者は自身の端末で実際に手を動かしながら、研修当日から現場で使えるスキルを身につけます。

■ DAY1：知識・基盤編

LLMの仕組みと限界、Git・ターミナル・IDE等の基礎用語、CIAモデルに基づく情報セキュリティ、プロンプトインジェクション・シャドーAIなどAI時代特有のリスク、.env・SSHキー・クラウド認証情報の漏洩防止策などを、エンジニア目線で正確に体系化します。

■ DAY2：実践・実装編

Mac M1 / M2 / Intel各環境でのClaude Codeセットアップ、CLAUDE.md設計、シークレット暗号化・APIキー管理・権限設計のセキュアハンズオン、Slack / Notion / Gmail等のMCP外部連携構築、Hooks・Subagentsの活用、そして受講企業の実務を想定した業務実装課題への挑戦まで、現場感覚を体得します。

【期待される成果】平均90%超の業務削減を実証

Reafがこれまでに伴走してきた導入事例では、定型業務において以下のような大幅な工数削減が確認されています。

特に経理部門の請求書集計業務では、月間8時間を要していた作業が36分に短縮され、92%の工数削減を実現しました。

これらは特殊な事例ではなく、適切な設計と組織内定着を行うことで、多くの企業で再現可能な成果です。

【サービスの特徴】

■ 1. 現役エンジニアが現場目線で指導

Reafは受託開発・AI実装を本業とするテクノロジーファームです。テンプレート化された講義ではなく、実開発で使うノウハウをそのまま共有。現場で起きるエラーやつまずきポイントを熟知した講師が、リアルタイムで疑問を解消します。

■ 2. セキュリティを4レイヤーで実装

シークレット暗号化（L1）、権限設計／RBAC（L2）、プロンプトインジェクション対策（L3）、監査ログ／シャドーAI検知（L4）の多層防御を、研修中にすべて実装レベルまで落とし込みます。「不安だから使えない」を解消する、企業導入に必須の設計思想を提供します。

■ 3. 自社業務に直結したカスタマイズ設計

事前ヒアリングを通じて、受講企業の業種・業務・システム環境に合わせたCLAUDE.md設計、MCP連携、ナレッジ移管までを完了させます。「導入しました」で終わらせず、実際に動く仕組みとして組織に残します。

■ 4. 研修後30日間の定着サポート

研修終了後30日間、質問対応と運用定着サポートを継続提供。現場で使い始めてから出てくる詰まりポイントを継続的に解消し、ROIの可視化までを支援します。

■ 5. プログラミング未経験者にも対応

Claude Codeは日本語の自然言語で操作できるため、プログラミング経験は不要です。経理・人事・法務・営業など、あらゆる部門の担当者が受講可能な設計となっています。

【研修概要】【提供開始までの流れ】

お問い合わせから最短2週間でキックオフが可能です。

STEP1：無料相談（メールでのお問い合わせ／1営業日以内に返信）

STEP2：ヒアリング（30～60分のオンラインMTGにて業務と課題を整理）

STEP3：プラン提示（受講企業専用カリキュラムと見積もりを提示）

STEP4：研修実施（オンラインまたは出張で2日間）

STEP5：30日サポート（運用定着まで継続フォロー）

【詳細・お申し込み】

サービス詳細・お申し込みは、特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://claude-code-lp-seven.vercel.app/

お問い合わせ：momozaki@reaf-tech.jp

【会社概要】

会社名：株式会社Reaf（リーフ）

代表者：代表取締役 桃崎

所在地：福岡県福岡県福岡市博多区御供所町2－48

事業内容：システム開発／AI実装・コンサルティング／Claude Code導入支援

LP：https://claude-code-lp-seven.vercel.app/

HP：https://reaf-tech.jp

お問い合わせ：momozaki@reaf-tech.jp

Reafは、現場のエンジニアリング経験とAIコンサルティングの知見を組み合わせ、「導入しました」で終わらない、実践的なAI導入支援を提供するテクノロジーファームです。

■ 本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社Reaf 担当：桃崎

Email：momozaki@reaf-tech.jp

HP：https://reaf-tech.jp