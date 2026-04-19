「口の力は、生きる力」

株式会社FFC

2026年5月17日（日）、九州大学病院 百年講堂にて

**「第4回 クチトレフォーラム2026」**を開催いたします。

本フォーラムは、2016年にダウン症の子育てセミナーとして始まり、今回で通算4回目となります。

コロナ禍による中断を経て、“対面でのコミュニケーションの価値”が再認識される今、

改めて開催される復活のフォーラムです。



開催概要：

第4回 クチトレフォーラム2026サブタイトル：人生の質を高める口のトレーニング

子どもも大人も みんなで楽しく口づくり

日時：2026年5月17日（日）10:00～16:00

会場：九州大学病院 百年講堂 中ホール参加費：無料



フォーラムの特徴

１. 医療・教育・福祉を横断した専門家による講演

大学教授、医師、教育者、国会議員など、多分野の専門家が登壇し、

「口腔機能」と「人生の質（QOL）」の関係を多角的に伝えます。

２. 当事者によるリアルな発表

発達障害・ダウン症のある方の発表や落語など、

“できることを広げていく力”を体感できるプログラムを実施します。

３. 体験型プログラム

クチトレおよび全身連動トレーニングを実際に体験でき、

「口から整える」という新しい健康習慣を体感できます。



プログラム（一部抜粋）

・基調講演

「親子で育てる子どもの未来」玉井 浩（大阪医科薬科大学 名誉教授）

「病と向き合うことは、自分を育て直すこと」石井 苗子（参議院議員）

「口腔機能と生活の質」西坂 麻里（西坂医院院長）

・パネルディスカッション

「子どもの発達を支える口づくり」田中るみ子（中村学園大学 助教）

「発達支援と社会参加」上地 玲子（山陽学園大学 教授）

・当事者発表

D-1グランプリ優勝者による発表 一ノ宮 悠

ダウン症の落語家によるパフォーマンス 村上 有香

・クチトレとアシトレの体験



開催の背景

現代社会において、「食べる」「話す」「呼吸する」「表情をつくる」など、

人が生きるうえで欠かせない機能の中心にある“口の力”は、十分に注目されているとは言えません。

クチトレは、口とその周囲の筋肉にアプローチすることで、身体機能だけでなく、脳・社会性・自己表現にも影響を与える新しいトレーニングプログラムです。

本フォーラムでは、「誰もが自分の可能性を広げられる」社会の実現を目指し、その可能性を共有します。



クチトレフォーラム実行委員会 代表 畑中麻里

人は誰でも、自分をより良くする力を持っています。

クチトレは０歳から保護者の手助けによってスタートできる年齢や状況に関係なく、その人が持っている力を引き出す“きっかけ”になり得る方法の一つです。

このフォーラムが、参加された一人ひとりの自分の可能性を再確認できる一日になることを願っています。



こんな方におすすめ

・子どもの発達に関心のある保護者

・教育関係者高齢者の健康や嚥下機能に関心のある方医療

・福祉・介護分野の専門職

・自分やご家族の健康・表情・コミュニケーション力を高めたい方