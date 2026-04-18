コスギ不動産ホールディングス　採用サイトをリニューアル（熊本県熊本市）

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

株式会社コスギ不動産ホールディングス（熊本県熊本市中央区九品寺／代表取締役社長：小杉周司）は、このたび、採用サイトをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、「どのような会社で、どのような人たちが、どのような想いで働いているのか」を軸に構成し、社内デザイナーにて制作しております。

コスギ不動産 採用サイト :https://www.kosugi-recruit.com/

当社グループの経営理念

全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、不動産ビジネスを通じてお客様に安心と信頼される独自のサービスを提供し、地域と共に発展し続ける誠実企業を目指します。

社是

「信頼・感動・文化・幸福」

この理念や社是を言葉だけでなく、“働く現場や社員一人ひとりの姿を通して伝えたい” という

想いから、今回の採用サイトリニューアルを行いました。

新しい採用サイトでは、下記の点について重点的に紹介しています。

- 当社グループが大切にしている価値観- 実際に働く社員の声- 仕事への向き合い方

新卒採用募集・中途採用募集のページを設け、

幅広い皆さまに「安心して働くイメージが持てること」、

「共感した上で応募していただけること」を大切に制作いたしました。

私たちは、採用活動もまた企業の姿勢が問われる大切な情報発信のひとつだと考えています。

これからも、人を大切にし、地域と向き合い、誠実な事業を積み重ねていく会社であることを、

発信を通じて伝えていきます。

撮影協力

IZUMILK DESIGN 様

鹿児島・熊本を拠点に、ライター・フォトグラファー・デザイナー／

アーティスト＆文筆写真家として活動。

人物や空気感を大切にした表現を得意とし、

今回の採用サイトでは、働く人の自然な姿を写真で切り取っていただきました。

IZUMILK DESIGN :https://www.instagram.com/izumilk.design/Instagram

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

1982年創業。熊本県内で賃貸不動産の総合管理や不動産の売買・賃貸、仲介業務をワンストップで提案している総合不動産会社。

グループ会社：ジャナス(商業ビル管理・仲介)、阿蘇ハイランド開発（複合リゾート運営）、かいごのみらい（認知症高齢者グループホーム運営）、清正製菓（お菓子の製造・販売・卸）を展開。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/6_1_0769afb7e632536ca85621edcb28aa20.jpg?v=202604191051 ]コスギ不動産ホールディングス :https://www.kosugi-f.com/