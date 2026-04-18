【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】春の菓フェで抹茶を堪能しませんか？
野口観光マネジメント株式会社
春の新作！パティシエ渾身の「抹茶マドレーヌ』
専属パティシエが何度も試作を重ねて完成させた、春の自信作が登場です
薫り高い抹茶のほろ苦さと、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みが口いっぱいに広がります！！
ひとつひとつ丁寧に手作りした、しっとり贅沢な味わいをぜひお楽しみください。
春の訪れを感じる、やさしい味わいの一杯。
香り豊かな抹茶ラテに、なめらかなクリームをたっぷりトッピングし、ほんのり甘く華やかな桜の粉末をふんわりとあしらいました。抹茶のほろ苦さとミルクのコク、そして桜のやさしい香りが絶妙に重なり合い、口いっぱいに春の余韻が広がります。
見た目も桜色が美しく、思わず写真に残したくなる可愛らしさ。ほっと一息つきたい時間にぴったりの、季節限定の特別な抹茶ラテです。
皆様のお越しをお待ちしております。
【お問い合わせ先】
ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート
住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1
電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)
公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/