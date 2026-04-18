「JCI JAPAN TOYP 2026」第2次選考第二段階開始！4/17（金）から4/24（金）まで一般WEB投票受付中

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）が主催する「JCI JAPAN TOYP 2026」（第40回青年版国民栄誉賞）では、4月17日（金）より、第2次選考第二段階の一般WEB投票の受け付けを開始いたしました。

今年で40回目を迎えるJCI JAPAN TOYPは、国内外を問わずあらゆる分野で社会に持続的なインパクトを与えることができる可能性を秘めた"傑出した若者（The Outstanding Young Persons）"を称え表彰し、その若者の活動を世の中に伝えることで、社会に新たな好循環を生み出すことを目的とした事業です。

この度、「JCI JAPAN TOYP 2026」（第40回青年版国民栄誉賞）には全国から602名のエントリーをいただき、第2次選考第二段階の対象となる「TOYP」部門30名、「TOYP SEED（20歳未満の部）」部門7名が決定いたしました。

「JCI JAPAN TOYP 2026」第2次選考第二段階について

第2次選考第二段階は、一般市民の皆様とJCメンバーによるWEB投票で行います。獲得票数が多い順に、「TOYP」部門から20名、「TOYP SEED（20歳未満の部）」部門から5名を選考通過者として決定し、選考通過者は最終選考への出場権を獲得します。皆様の一票がエントリー者の後押しとなります。ご投票をお待ちしております。

■投票期間

2026年4月17日（金）00:00 ～ 24日（金）23:59

■投票権利者

一般市民の皆様、JCメンバー

■投票フォーム

https://forms.gle/HoeKNmVB8NG4aHaT8

第2次選考第二段階対象者の詳細・活動内容は以下よりご覧いただけます。

https://www.jaycee.or.jp/toyp/entry/

今後のスケジュール

【第2次選考第二段階 結果発表】

2026年4月25日（土）

※選考結果はホームページにてお知らせいたします。

【最終選考】

2026年5月10日（日）

都内会場にて、第2次選考会より選定されたファイナリストより、事前の通過者資料と審査用紙、当日のプレゼンを踏まえ、

外部有識者等からなる選考委員会が選考いたします。

※グランプリ、準グランプリの発表は当日行います。

【授賞式】

2026年6月21日（日）

都内会場にて、最終選考に進出したファイナリストを表彰するイベントを開催します。

■JCI JAPAN TOYP ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/toyp/