「EXPO2025オフィシャルポップアップストア　エキマルシェ大阪店」入場整理券のご案内

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店」を期間限定でオープンいたします。

4月21日（火）は、混雑が予想されるため、入場整理券を発行させていただきます（終日）。当日は入場整理券をお持ちの方のみご入場いただけます。

お申し込みはこちらから！ :https://line.me/R/ti/p/@912etzoz

■店舗概要

店 名：EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店

場 所：JR大阪駅1階 エキマルシェ大阪改札口外（エキマルシェ大阪内 区画F19番）

期 間：2026年4月21日（火）～ 8月17日（月）

営業時間：11：00～22：00 ※営業時間は変更となる場合があります。

店舗お問い合わせ先電話番号：080-4190-0578（オープン日の4月21日以降から使用可能）

ライセンス表記：(C)Expo 2025

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1-4-3

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com