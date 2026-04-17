【POP-UP STORE開催決定！】オンラインショップにて限定販売の新コスメブランド『ifoo(イフウ)』が期間限定のPOP-UP STOREを東京・大阪・福岡で開催！

株式会社コージー本舗

株式会社コージー本舗(東京都台東区 代表取締役：小林義典)は、数多くの女優やモデルが絶大な信頼を寄せるヘア&メイクアップアーティスト千吉良 恵子をプロデューサーに迎えた、新コスメブランド『ifoo(イフウ)』のPOP-UP STOREを3都市で開催。

ヘア＆メイクアップアーティストの千吉良 恵子によるタッチアップや購入特典などをご用意。ifooの商品を実際にお試しいただける機会です。皆様のご来店をお待ちしております。

詳細を見る :https://ifoo-make.com/news/1329/

新ブランド『ifoo(イフウ)』とは

千吉良 恵子の豊富な経験と確かな実績をもとに、「その人が本来持つ魅力を引き出し、多幸感をもたらすメイク」を提案する新コスメブランド『ifoo(イフウ)』。ブランド名『ifoo』には、千吉良 恵子が長年にわたり温めてきた想いが込められており、メイクを通じて一人ひとりの個性と向き合い、日常に前向きな変化と多幸感をもたらしたいという願いが表現されています。

メイクをきっかけに自分らしく輝く毎日をサポートするコスメブランドとして、コスメ業界に新しい風を吹き込むような商品提案をしていきます。

POP-UP STORE開催概要

ifooの商品をいち早くお試しいただけます。

＜ルクア イーレ＞

期間：2026年4月24日(金)～2026年4月30日(木)

場所：LUCUA 1100 2F isetan Urban Market / Promotion 1

時間：10:30～20:30

＜新宿高島屋＞

期間：2026年5月6日(水・休)～2026年5月12日(火)

場所：新宿高島屋 2階 特設会場(ハンズ側エスカレーター前)

時間：10:30～19:30

＜福岡PARCO＞

期間：2026年6月10日(水)～2026年6月14日(日)

場所：福岡PARCO 本館1階 POPUP SPACE GATE

時間：10:00～20:30

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。

千吉良 恵子によるタッチアップの日時に関しましてはifoo公式SNSにて

随時告知いたします。

POP-UP STORE限定 購入特典

PRESENT１.

商品をご購入いただいた方

ifooオリジナルショッパーに入れてお渡し。

PRESENT２.

商品をご購入の上、ifoo公式SNS(Instagram・X・LINE)の

いずれかをフォローされた方

ifooオリジナルアロマルームスプレーがもらえるカプセルトイにチャレンジ。

PRESENT３.

商品を2点以上ご購入いただいた方

ifooブックレット＆オリジナル巾着(大)をプレゼント。

PRESENT４.

商品の合計金額\5,500(税込)以上ご購入いただいた方

ifooオリジナルストーンチャームをプレゼント。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

商品概要

ifooブランドサイト :https://www.ifoo-make.com/

～ifooメイクアップシリーズ全14種～

●イフウ フィックスファンデーション 全3種 \3,300(税込)

ひと塗りで毛穴の凹凸をカバーし、肌に透明感を与えるスティックファンデーション。

●イフウ スキンフィルムポアベース 全3種 \2,750(税込)

毛穴の凹凸やムラをカバーし、均一な肌に仕上げる化粧下地。

●イフウ アイハーモニーパレット 全2種 \2,860(税込)

色と質感が織りなす高密着アイシャドウ。

●イフウ スキンハグチーク 全3種 \2,200(税込)

やさしく肌に溶け込むような色づきでツヤと多幸感を与える透け感チーク。

●イフウ マイルーセントリップ 全3種 \2,200(税込)

光とツヤをまとう、なめらか膜感リップスティック。

販売情報

●コージー本舗公式オンラインショップでの限定販売となります。

プロデューサーについて

楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/koji-honpo/Amazon :https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A1NT0WE6604JBLQoo10 :https://www.qoo10.jp/shop/koji-honpo千吉良 恵子(ちぎら けいこ)

cheek one主宰。女性雑誌のビューティー、ファッションページ、広告撮影などで多岐に渡り活躍。数多くの女優やモデルのヘアメイクを担当し、信頼も厚い。講演や化粧品関連のアドバイザーも務め『千吉良恵子の可能力メイク』『千吉良恵子の効くメイク』他、著書も多数あり。数多くのビューティー誌に関わりベスコスの審査員も担当している。メイクショー、メイクセミナー多数実施。

■千吉良 恵子公式SNSアカウント

Instagram : @chigirakeiko(https://www.instagram.com/chigirakeiko?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D)

■cheek oneオフィシャルサイト

https://cheekone.com/

イメージモデルについて

森 絵梨佳(もり えりか)

日本中のビューティー誌を飾るトップモデルとして、世代を超えて愛される存在。ナチュラルな透明感と多才な魅力。複数の女性誌で“なりたい顔No.1”モデルに選出されるなど圧倒的な人気を誇る。30代を迎え、さらに気品が増すとともに、内から滲み出る透明感、磨かれた表現力で多くの女性を虜にしている。モデルとして幅広く活躍。一児の母としての顔も持つ。

ifooについて

■ifoo公式オフィシャルサイト

https://www.ifoo-make.com

■ifoo公式SNSアカウント

Instagram : @ifoo.make.official(https://www.instagram.com/ifoo.make.official)

X : ＠ifoo__official(https://x.com/ifoo__official)

LINE : @ifoo(https://lin.ee/16Zx33i)

ふわり、私に風が吹く。

もしも、今よりキレイになれたら。

もしも、自分にもっと自信がもてたら。

ifoo_イフウ

それは、あなたの if を叶えるために生まれた、

メイクアップブランド。

風のようにナチュラルに、魅力をそっとひきだして。

さらりと芽生える、みずみずしい個性。

ふわりと咲く、あたらしい私。

軽やかな風に包まれて、キレイがやさしく花ひらく。

そのとき if は、リアルになる。

会社概要

会社名：株式会社コージー本舗

所在地：東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役：小林義典

HP：https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

《お客様からのお問合せ先》

株式会社コージー本舗

03-3842-0226(受付時間：平日9:00～17:00)