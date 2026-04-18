有限会社らんの里沖縄

沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」では、2026年4月18日（土）から5月10日（日）まで、春のフラワーイベント「らんの花祭り うりずん2026『らんの舞』」を開催します。

新緑の森の中に、藤のように垂れ下がる“下垂らん”約20万輪が咲き連なり、歩くほどに花が降りそそぐような春限定の“花のシャワートンネル”をお楽しみいただけます。

沖縄で一年の中でも特に過ごしやすい季節とされる「うりずん」。ビオスの丘では、この心地よい季節に合わせて、自然の森とらんの美しさが重なり合う、この時期だけの特別な花景色をお届けします。やわらかな新緑の中に、淡い色彩の花房が幾重にも連なる風景は、散策を楽しむ方はもちろん、写真を撮りたい方、旅先でゆったりと自然に癒やされたい方にもおすすめです。

まるで花の中を歩くような、没入感のある春景色

「らんの舞」の見どころは、藤棚のように連なる下垂らんの花房がつくる立体的な景色です。頭上や目線の先まで花が揺れ、歩くたびに異なる表情を見せるため、園路そのものが特別な花の舞台になります。香りや光の透け感まで楽しめるため、春の沖縄旅行の思い出づくりにもぴったりです。

ビオスの丘らんの花祭りうりずん~らんの舞~

開催概要

イベント名：ビオスの丘 らんの花祭り うりずん2026「らんの舞」

開催期間：2026年4月18日（土）～5月10日（日）

営業時間：9:00～17:30（最終入園16:15）

会場：ビオスの丘 園内

住所：沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30

料金：展示観覧無料（別途入園料）

公式サイト：https://www.bios-hill.co.jp/

花だけではない、自然体験も楽しめるビオスの丘

ビオスの丘では、花の散策に加え、ガイド付きで湖を巡る湖水観賞舟や、自分で漕いで自然を感じるカヌー体験など、水辺の魅力を体感できるアクティビティも人気です。沖縄らしい風景を感じられる水牛車もあり、子どもから大人までゆったりとした時間を過ごせます。

あわせて楽しめる関連イベント

▽GWビオス探検隊

4月25日～5月6日

自然や生き物を普段とは違う視点で楽しめる体験型プログラム

▽GW水牛背乗り体験

4月30日～5月6日

水牛の背中に乗り園内を散歩

▽ビオスの丘28年開園記念日

4月29日

「公開生放送ラジオ沖縄”ティーサージ・パラダイス”」「らんの苗プレゼント抽選」「水牛背乗り無料体験」を開催します。

▽エアープランツプレゼント企画

3月20日～5月10日

お花を税抜3,000円以上ご購入ごとに1本プレゼントとなっており、旅の立ち寄り先としても利用しやすい企画です。

また、母の日セールも開催中 、花織で母の日ギフトにもおすすめの植物を購入できます。

お問い合わせ先

有限会社らんの里沖縄 ビオスの丘

〒904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30

TEL：098-965-3400

HP：ビオスの丘公式サイト

水牛背乗りビオス探検隊らんの舞