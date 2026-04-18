初めてのニュース教材でも安心。ネイティブキャンプ、人気教材「デイリーニュース」に『入門レベル』を追加

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、人気教材「デイリーニュース」において、新たに入門レベル「1-3」を追加したことをお知らせいたします。

多くの会員様からのご要望にお応えし、初めてニュース教材に取り組む方でも無理なく段階的に学習できる内容となっています。

今回の追加により、入門から上級まで、毎日配信される多彩なジャンルの記事を通して、総合的な英語力をバランスよく伸ばすことが可能となりました。

■開発の背景

英語学習において「ニュース教材」は、実践的な語彙や表現に触れられる一方で、「難易度が高い」「継続が難しい」といった課題もありました。特に初級者にとっては、内容理解や語彙量のハードルが高く、学習の第一歩として取り組みにくい側面がありました。

ネイティブキャンプでは、英語学習を「無理なく続けられること」が上達の鍵であると考えています。回数無制限でレッスンを受講できる環境に加え、学習者一人ひとりのレベルに適した教材を提供することで、継続的な学習習慣の定着を支援してまいりました。

こうした背景を踏まえ、ニュース教材に初めて挑戦する方でも安心して取り組める「入門レベル」を新たに追加いたしました。これにより、英語初級者でも“生きた英語”に触れながら、段階的にスキルを高めていくことが可能となっています。

■本教材の特徴

・6～8文の短いニュースで構成されており、英語学習初級者でも無理なく取り組める内容です。

・単語学習から音読、内容理解、簡単なディスカッションまで、講師と段階的に進められる構成となっています。

・初めてニュース教材を学ぶ方でも安心して受講でき、英語で読む・聞く・話す力をバランスよく養うことが可能です。

・ニュースを題材にしながらも学習負荷を抑えた設計により、継続的な学習習慣づくりにもつながります。

■「デイリーニュース」教材について

「デイリーニュース」は、世界の最新ニュースや話題を題材にしたネイティブキャンプの人気オリジナル教材です。入門から上級まで幅広いレベルに対応しており、語彙・リスニング・リーディング・スピーキングを総合的に学習することができます。

毎日配信される多彩なジャンルの記事を通して、「生きた英語」に触れながら、実践的な英語力を身につけることが可能です。

ネイティブキャンプは今後も、学習者のレベルや目的に応じた教材の拡充を通じて、英語学習を無理なく継続できる環境づくりに努めてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

教材 :https://nativecamp.net/textbook/daily_news

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media