【春の雪体験】アイスライス、スノーピークHQ15周年祭 に「雪室コンテナ」を設置

アイスライス株式会社雪室コンテナ展示と熟成コーヒー試飲会天然の雪を使った雪室コンテナを移動展示

アイスライス株式会社（本社：新潟県南魚沼市、 代表取締役 原澤太一／代表取締役 高瀬章充 ）は、2026年4月18日~19日、スノーピーク本社（HEADQUARTERS）で開催される 「15周年祭」に出店しています。 春の訪れとともに雪解けが進むこの季節、あえて南魚沼の深い雪を積み込んだ 「10フィート雪室コンテナ」を会場に設置。 ミッションである「雪の恵みを、どこへでも。」を象徴する本プロジェクトを通じて、自然のサイクルを活かした持続可能な未来の形を提案いたします。

■「雪室（ゆきむろ）」とは：古来から伝わる知恵と未来のテクノロジー雪室とは、冬に積もった雪を貯蔵し、その冷熱で温度0～5℃、 湿度80%以上の理想的な保存環境をつくる「天然の冷蔵庫」です。 当社はこの仕組みをコンテナ化することで、現代社会における以下の価値を実現しました。

雪室の特徴：安定した氷温と天然のうるおいの湿度雪室の特徴：雪による空気の浄化作用と電気を使わないため振動も無し

1. 脱炭素・環境負荷の極小化：化石燃料や電力に依存せず、天然雪の冷熱のみで稼働します。温室効果ガスの排出を抑え、自然のサイクルと共生する究極の持続可能な冷却ソリューションです。

2. 優れた可搬性：設置場所を選ばず、災害時や電力インフラが未整備の地域でも、必要な場所に「雪の冷熱」を届けることが可能です。

3. 食品の高付加価値化：高湿度による鮮度保持と、雪室特有の熟成効果（旨味の向上）をもたらします。また、コンテナ化により食材単位の個別管理が可能となり、コンタミネーションを起こさない衛生的な保管を実現しています。

雪室と冷蔵庫での保管の結果

■ 出展内容

● 「南魚沼の雪」没入体験：春のフィールドに現れる、時を止めた雪の世界10フィートの大型コンテナ内には、冬の間に南魚沼で蓄えられた天然雪が詰め込まれています。 春の柔らかな日差しが差し込むキャンプフィールドにおいて、扉を開けた瞬間に広がるのは、冬の冷気をそのまま閉じ込めたような凛とした空気です。雪解けが進む4月だからこそ、今なお残る雪に触れ、その圧倒的な冷熱を体感する。 この非日常的な体験を通じて、雪を単なる季節の風物詩ではなく、通年活用可能な「クリーンエネルギー」として捉え直すきっかけを提供します。

● 雪室珈琲の試飲・販売：厳しい冬を越えて磨かれた「静置熟成」の味わい雪室内の温度0℃・湿度80%以上という極めて安定した環境で冬を越した「雪室珈琲」を提供いたします。一般的な冷蔵庫とは異なり、不快な振動や光、乾燥がない雪室での熟成は、コーヒー豆を静かに、 深く眠らせます。 雪の力で雑味が取り除かれ、驚くほど角が取れてまろやかになった「雪国にしか出せない味」を、春のフィールドでぜひご試飲ください。 また、アウトドアシーンでも手軽に楽しめるドリップバッグの販売も実施いたします。

■ 出展概要

● イベント名 ：スノーピーク本社（HEADQUARTERS）15周年祭

● 開催場所 ：スノーピーク HEADQUARTERS（新潟県三条市中野原456）

● 出展内容 ： ○ 南魚沼の天然雪を入れた10フィート雪室コンテナの設置・一般開放 ○ 雪室珈琲の試飲およびドリップバッグ等の物販

● イベント詳細URL： https://www.snowpeak.co.jp/event/hq15th/

■ アイスライス株式会社について 新潟県南魚沼市を拠点に、「雪の恵みを、どこへでも。」をミッションとして掲げ、雪を資源として捉えた雪室の設計・施工や利活用ソリューションを提案しています。天然エネルギーである雪の冷気を活用し、環境負荷の低減と、雪国ならではの新しい価値創造を追求しています。

会社ミッション:雪の恵みを、どこへでも。会社名：アイスライス株式会社 代表：代表取締役 原澤太一 共同代表取締役 高瀬章充

設立：2025年11月13日

所在地：新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内

コーポレートサイト： https://icerice.jp/

事業内容：コンテナ型雪室の研究・開発、雪室熟成食材の商品企画、地域資源活用 事業