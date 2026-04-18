【新商品／神戸空港発着】神戸発沖縄の新ツアー商品を発売♪仕事終わりの夜間出発で実現する、自由度の高い沖縄旅行♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では最大40,000円OFFクーポン配布中

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「神戸発SKY599便で行く沖縄」【神戸空港発着】（2026年6月1日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。

スカイマークでお得に沖縄を満喫！

「神戸発SKY599便で行く沖縄」

1. 仕事終わりでも間に合う夜間出発

神戸空港からの21時25分発便により、仕事を終えてから出発することが可能です。時間を有効活用したい忙しいビジネスパーソンや、日中の時間を大切にしたい旅行者にとって理想的なスケジュールとなっています。

2. 充実したフリープラン

2日間から14日間まで、お客様のご都合に合わせた滞在期間をお選びいただけます。沖縄での過ごし方は完全自由。観光スポットめぐり、ビーチでのリラックス、グルメ探訪など、自分のペースで沖縄を満喫できます。

3. 深夜到着対応のレンタカーサービス

23時20分という深夜の到着時間に対応した、レンタカー手配も可能です。到着後すぐに移動したいお客様や、限られた時間を最大限に活用したいお客様のご要望にお応えしています。

4. 多彩な宿泊施設から自由に選択

ホテルモントレラ・スール那覇をはじめ、12施設の中からお好みの宿泊先をお選びいただけます。さらに、滞在中の宿泊施設の組み合わせも自由自在。異なるホテルでの滞在を希望されるお客様にも柔軟にご対応いたします。

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

神戸発SKY599便で行く沖縄沖縄の海とシーサーアメリカンビレッジ古宇利島大橋ハートロック国際通り備瀬のフクギ並木スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「神戸発SKY599便で行く沖縄」【神戸空港発着】

・設定期間：2026年6月1日（月）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」直前割キャンペーンを開催中。最大40,000円OFFクーポン配布♪

たす旅

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年4月14日（火）11:00 ～ 2026年4月28日（火）18:00

・旅行対象期間：2026年4月15日（水）出発 ～ 2026年6月30日（木）帰着

・対象フライト：全路線・全ホテル

※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

たす旅

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。