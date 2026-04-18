コスパ・タイパの次は「メンパ」――「メンパの学校」開講（1期生募集開始）

サンタの学校株式会社

サンタの学校株式会社（代表：永崎裕麻）は、2026年のバズワードとして注目を集める「メンパ（メンタルパフォーマンス）」を体系的に学べるオンライン講座「メンパの学校」の1期生募集を開始しました。

2026/6/3「メンタルパフォーマンスの学校」開講決定！

▼ Peatixイベントページ

【1期生募集】『メンパ（メンタルパフォーマンス）の学校』

～コスパ・タイパの「損得」より、メンパで「納得」の人生を～

https://menpa.peatix.com/

▼ 「メンパ」についての詳細記事（note）

メンタルパフォーマンス（メンパ）とは何か？

～コスパは人生を薄くするし、タイパは人生を短くする～

https://note.com/yuma324/n/ne648a738ce3b

■ 「メンパ」とは何か

「メンパ」とは、メンタルパフォーマンスの略称です。日経クロストレンドが「2026年の消費トレンド」として取り上げ、コスパ（コストパフォーマンス）・タイパ（タイムパフォーマンス）に続く第3の指標として、今年最も注目されるキーワードのひとつです。

本講座で講師を務める永崎裕麻は、メンパを「今の行動に、自分で納得できている度合い」と定義しています。

コスパは「投入コストに対する成果の最大化」、タイパは「投入時間に対する成果の最大化」。どちらも重要ですが、どちらも成果の定義は外（世間の基準）にあります。メンパは、成果の定義を自分の内側に持ち、「自分の納得」を軸にしています。

■ なぜ今「メンパの学校」なのか

効率を極めても、なぜか満たされない。最短距離で正解にたどり着いたはずなのに、夜ふとスマホを置いたとき「今日、何してたっけ？」という虚しさが残る。

コスパ・タイパを追求するほどに見失われていく「自分の納得」。その構造的な問題に気づき、解決策を体系化したのが「メンパの学校」です。

主観的幸福度世界一に何度も輝くフィジーの人たちと

■ 全4回のプログラム

メンパ会議vol.1 2026年6月3日（水）20:00-21:00

『メンパを測定する夜 ～コスパ・タイパが人生を腐らせる理由～』

メンパ会議vol.2 6月17日（水）20:00-21:00

『納得の公式を見つける夜 ～ジブンだけのものさし～』

メンパ会議vol.3 7月1日（水）20:00-21:00

『人生から引き算する夜 ～メンパ泥棒を追放する～』

メンパ会議vol.4 7月15日（水）20:00-21:00

『小さな変化を持ち寄る夜 ～42日でメンパはどう変わったか～』

■ 講座概要

講座名：メンパの学校（1期生）

形式：オンライン（Zoom）

日程：全4回（2026年6月3日（水）～7月15日（水））

対象：コスパ・タイパを極めたのに物足りなさを感じている方、「損得」より「納得」で生きたい方

詳細・申込：https://menpa.peatix.com/

■ 講師プロフィール

永崎裕麻（ながさき ゆうま）

＠フィジー

100カ国を旅し、世界幸福度ランキング1位のフィジー共和国へ移住（17年在住）。

2024年9月、日本に再移住。無料オンライン塾「探究ランド」所長、武蔵野大学「ウェルビーイング学部」非常勤講師、フィジー流「加点」コーチ（思考整理コーチ）、海外探究旅コーディネーター、国旗アンバサダー（国際知識普及協会）、メディアライター（幻冬舎、日経クロスウーマン、ライフハッカーなど）、フィジー留学アンバサダー、GOODおせっかいアワード2023/2025。



フィジーでの学びを日本社会に届けるべく「Giveの学校」「余白の学校」「Well-beingの学校」「変化の学校」「余命の学校」「旅の学校」「フィジー・フォルケホイスコーレ」などの学校コミュニティーを運営。内閣府国際交流事業「世界青年の船2017」日本ナショナル・リーダー。

大阪府生まれ、神戸大学経営学部卒業、二児の父。

↓Facebookアカウント

https://www.facebook.com/yuma.nagasaki

■ 著書リスト

「世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論」

https://www.amazon.co.jp/dp/4902097982/

「南の島の脱力幸福論」

https://www.amazon.co.jp/dp/4866072075/

「余白をつくる練習」（幻冬舎）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ1MBTCM

■ 会社概要

会社名：サンタの学校株式会社

代表者：永崎裕麻

設立：2024年7月8日

URL：https://www.tankyuland.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

サンタの学校株式会社

担当：永崎裕麻

メール：now_or_never_yuma@yahoo.co.jp