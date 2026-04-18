コスパ・タイパの次は「メンパ」――「メンパの学校」開講（1期生募集開始）
サンタの学校株式会社（代表：永崎裕麻）は、2026年のバズワードとして注目を集める「メンパ（メンタルパフォーマンス）」を体系的に学べるオンライン講座「メンパの学校」の1期生募集を開始しました。
2026/6/3「メンタルパフォーマンスの学校」開講決定！
▼ Peatixイベントページ
【1期生募集】『メンパ（メンタルパフォーマンス）の学校』
～コスパ・タイパの「損得」より、メンパで「納得」の人生を～
https://menpa.peatix.com/
▼ 「メンパ」についての詳細記事（note）
メンタルパフォーマンス（メンパ）とは何か？
～コスパは人生を薄くするし、タイパは人生を短くする～
https://note.com/yuma324/n/ne648a738ce3b
■ 「メンパ」とは何か
「メンパ」とは、メンタルパフォーマンスの略称です。日経クロストレンドが「2026年の消費トレンド」として取り上げ、コスパ（コストパフォーマンス）・タイパ（タイムパフォーマンス）に続く第3の指標として、今年最も注目されるキーワードのひとつです。
本講座で講師を務める永崎裕麻は、メンパを「今の行動に、自分で納得できている度合い」と定義しています。
コスパは「投入コストに対する成果の最大化」、タイパは「投入時間に対する成果の最大化」。どちらも重要ですが、どちらも成果の定義は外（世間の基準）にあります。メンパは、成果の定義を自分の内側に持ち、「自分の納得」を軸にしています。
■ なぜ今「メンパの学校」なのか
効率を極めても、なぜか満たされない。最短距離で正解にたどり着いたはずなのに、夜ふとスマホを置いたとき「今日、何してたっけ？」という虚しさが残る。
コスパ・タイパを追求するほどに見失われていく「自分の納得」。その構造的な問題に気づき、解決策を体系化したのが「メンパの学校」です。
主観的幸福度世界一に何度も輝くフィジーの人たちと
■ 全4回のプログラム
メンパ会議vol.1 2026年6月3日（水）20:00-21:00
『メンパを測定する夜 ～コスパ・タイパが人生を腐らせる理由～』
メンパ会議vol.2 6月17日（水）20:00-21:00
『納得の公式を見つける夜 ～ジブンだけのものさし～』
メンパ会議vol.3 7月1日（水）20:00-21:00
『人生から引き算する夜 ～メンパ泥棒を追放する～』
メンパ会議vol.4 7月15日（水）20:00-21:00
『小さな変化を持ち寄る夜 ～42日でメンパはどう変わったか～』
■ 講座概要
講座名：メンパの学校（1期生）
形式：オンライン（Zoom）
日程：全4回（2026年6月3日（水）～7月15日（水））
対象：コスパ・タイパを極めたのに物足りなさを感じている方、「損得」より「納得」で生きたい方
詳細・申込：https://menpa.peatix.com/
■ 講師プロフィール
永崎裕麻（ながさき ゆうま）
＠フィジー
100カ国を旅し、世界幸福度ランキング1位のフィジー共和国へ移住（17年在住）。
2024年9月、日本に再移住。無料オンライン塾「探究ランド」所長、武蔵野大学「ウェルビーイング学部」非常勤講師、フィジー流「加点」コーチ（思考整理コーチ）、海外探究旅コーディネーター、国旗アンバサダー（国際知識普及協会）、メディアライター（幻冬舎、日経クロスウーマン、ライフハッカーなど）、フィジー留学アンバサダー、GOODおせっかいアワード2023/2025。
フィジーでの学びを日本社会に届けるべく「Giveの学校」「余白の学校」「Well-beingの学校」「変化の学校」「余命の学校」「旅の学校」「フィジー・フォルケホイスコーレ」などの学校コミュニティーを運営。内閣府国際交流事業「世界青年の船2017」日本ナショナル・リーダー。
大阪府生まれ、神戸大学経営学部卒業、二児の父。
↓Facebookアカウント
https://www.facebook.com/yuma.nagasaki
■ 著書リスト
「世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論」
https://www.amazon.co.jp/dp/4902097982/
「南の島の脱力幸福論」
https://www.amazon.co.jp/dp/4866072075/
「余白をつくる練習」（幻冬舎）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ1MBTCM
■ 会社概要
会社名：サンタの学校株式会社
代表者：永崎裕麻
設立：2024年7月8日
URL：https://www.tankyuland.com/
■ 本件に関するお問い合わせ
サンタの学校株式会社
担当：永崎裕麻
メール：now_or_never_yuma@yahoo.co.jp