【上越市】全国展開の最新性能×デザインを新潟で。平屋「上越はれまちモデルハウス」4月26日(日)にいよいよ最終公開

株式会社アーキテックプランニング上越はれまちモデルハウス特設ページ :https://dualhome.jp/shop/joetsu/lp/

「デザイン×性能」をテーマに北海道で誕生し、1年で14府県へ展開を広げる注文住宅ブランド『DUAL HOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。新潟県内において同ブランドのフランチャイズ展開を担うDUAL HOME 上越店（運営：株式会社アスカ創建、本社：新潟県上越市）は、現在公開中の「上越はれまちモデルハウス」を、2026年4月26日（日）をもって公開終了いたします。

本モデルハウスは、平屋ならではの機能的な動線と、北海道の厳しい自然環境で磨かれた高水準の断熱性能を兼ね備えたフラッグシップ。残り2週間の最終公開では、夜の住空間を体感できる「夜の見学会」も特別開催いたします。

■ モデルハウス・イベント概要

名称： DUAL HOME 上越はれまちモデルハウス

運営：DUAL HOME上越店（株式会社アスカ創建）

最終公開日： 2026年4月26日（日）

所在地： 新潟県上越市土橋2531（はれまち土橋内）

営業時間： 10:00～18:00

※4月17日(金)・18日(土)・24日(金)・25日(土)は20時まで見学可能な『夜の見学会』を開催

■ 『上越はれまちモデルハウス」』の見どころと特徴

1. 開放感と意匠美を纏う「平屋のデザイン」

「平屋×ラグジュアリー」をコンセプトに、ダイナミックな片流れ屋根と水平ラインが美しい外観を実現。室内は20帖超の広々としたLDKを中心に、天井高を活かした開放的な空間設計を施しました。ホテルライクな間接照明や、素材の質感を活かしたインテリアコーディネートなど、DUAL HOMEが誇るデザインの粋を結集しています。

2. 新潟の暮らしを支える、北海道基準の「断熱・気密」

DUAL HOMEの原点である北海道仕様を新潟へ。

内外ダブル断熱＋トリプルガラスサッシ： 高水準の保温性能。

耐震等級3（最高ランク）： 震災時にも家族の安全を永く守り抜く強固な構造体。

冬の寒さが厳しい上越エリアにおいて、一年中温度差のない快適な住環境を提供します。

3. 暮らしの質を向上させる機能的な間取り

キッチンから水回り、収納までを効率的に配置した家事動線や、プライバシーを確保しながら外を感じられるテラスなど、平屋ならではの「ワンフロアで完結する暮らし」を提案。実生活での利便性とデザインを高い次元で両立させています。

■ 【イベント開催】「夜だからこそ、見たい家。」 夜の見学会を開催

詳細を見る :https://dualhome.jp/shop/joetsu/news/topics/%e3%80%904%e6%97%a5%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%912000%e3%81%be%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%e3%80%8e%e5%a4%9c%e3%81%ae%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e3%80%8f/

公開終了に向けた特別企画として、夜の住空間を体感できる相談会を実施いたします。

開催日： 4月17日(金)・18日(土)・24日(金)・25日(土) 【事前予約制】

見どころ： 日中には味わえないライティングによる空間演出や、静寂の中で際立つ高い遮音性・断熱性をリアルにご体感いただけます。仕事帰りの落ち着いた時間の中で、理想の家づくりについてじっくりとご相談いただけます。

ご予約はこちら(https://dualhome.jp/shop/joetsu/news/topics/%e3%80%904%e6%97%a5%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%912000%e3%81%be%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%e3%80%8e%e5%a4%9c%e3%81%ae%e8%a6%8b%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e3%80%8f/)から。

家族の笑い声がテラスに響く、そんな何気ないけれど特別な日常を、充実したクオリティで。 上越はれまちモデルハウスで「DUAL HOMEの暮らし」を覗いてみませんか？

ご家族でのご来場を心よりお待ちしております。

▼少しでもご興味のある方へ。DUAL HOME 資料請求はこちら

https://dualhome.jp/catalog/

■ 会社概要

【運営会社】

会社名： 株式会社アスカ創建（DUAL HOME上越店）

本社所在地： 新潟県上越市上源入637

【ブランド本部】

ブランド名： DUAL HOME（デュアルホーム）

会社名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条2丁目1-1

▼DUAL HOME 公式サイトはこちら

https://dualhome.jp/shop/

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https://www.instagram.com/dualhome.official