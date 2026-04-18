「Bitfan」にて、舞台「アサルトリリィ」などを手がける株式会社ピウスのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年4月18日（土）に株式会社ピウスのオフィシャルファンクラブ「ピウスオフィシャルファンクラブ」（URL： https://pius2010.co.jp/ ）をオープンしました。

舞台「アサルトリリィ」シリーズや舞台『結城友奈は勇者である -絆-』など、舞台作品を中心に主催・制作している株式会社ピウス。現在は舞台「アサルトリリィ・シュツルム」～サングリーズル編～ 第2弾公演を東京都のこくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて4月18日（土）から26日（日）まで上演中です。6月には同会場にて主催・制作を務める舞台『結城友奈は勇者である -絆-』も予定されており、今後の展開にも注目が集まっています。

今回オープンしたのは株式会社ピウスのオフィシャルファンクラブです。

ピウス主催の舞台やイベントの最新情報がまとめてチェックできるほか、会員限定特典として主催舞台・イベントのチケット最速先行や限定グッズの販売のほか、ファンクラブ主催イベントの開催なども予定されています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■ファンクラブ名

ピウスオフィシャルファンクラブ

■URL

https://pius2010.co.jp/

■年額会費

ゴールド会員：13,200円（税込）

シルバー会員：6,600円（税込）

利用可能な決済方法：クレジットカード決済

■ファンクラブコンテンツ

・ゴールド／シルバー共通コンテンツ

FC EVENT、MOVIE、GALLERY、デジタル会員証、チケット最速先行販売、FC限定グッズ

・ゴールド会員限定コンテンツ

15分早期入場（公演ごとに異なります）、事前グッズ購入（会場受け渡し）、メールマガジン（画像・動画・Info）

・シルバー会員限定コンテンツ

メールマガジン（Info）

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk