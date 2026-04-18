【天六店4周年祭！】全店で国産牛カルビが赤字覚悟の106円（税込117円）｜4月20日（月）～4月30日（木）、焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催

株式会社MRホールディングス

大阪市内を中心に17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店では、2026年4月20日(月)～30日(木)に『国産牛カルビ106円（税込117円）』キャンペーン』を実施します。

国産牛カルビが106円（税込117円）！

焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、4月20日（月）～4月30日（木）の期間中、『国産牛カルビ』を通常699円（税込768円）のところ、天六店4周年祭にちなんで「てん・ろく」、

106円（税込117円）の大特価で提供いたします。

※開催は平日限定となります。土日祝は実施いたしません。

天六店のオープン4周年を記念した、期間限定の全店特別企画です。



まるよし精肉店自慢の国産牛カルビを、感謝の気持ちを込めた特別価格でお楽しみいただけます。

ジューシーな旨みと食べ応えのある人気メニューを、この機会にぜひご堪能ください。

国産牛カルビ

キャンペーン概要

◆概要

4月20日（月）～4月30日（木）の期間中、

「国産牛カルビ」を特別価格にてご提供！

※開催は平日限定となります。土日祝は実施いたしません。

・通常価格

699円（税込768円）

↓

・特別価格

106円（税込117円）

※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。

◆利用規約

・1組につき1皿まで、106円（税込117円）でご注文いただけます。

・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。

・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。

・お会計税込3,000円以上のご飲食で本クーポンをご利用いただけます。

・開催は平日限定となります。土日祝は実施いたしません。

◆公式アプリのダウンロードはこちら

iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/#shop

まるよし精肉店とは？

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に11店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/#shop

実施店舗一覧

焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/midoribashi/

4月29日（水・祝）は『まるよし盛り』が29%OFF！

定番盛り合わせ｜まるよし盛り

毎月29日は「肉の日」！

まるよし精肉店自慢のまるよし盛りが29%OFFとなります。

国産牛ステーキ、国産牛中落ちカルビ等、500g相当の上肉盛り合わせが1,000円以上もお得に食べられる、まるよし精肉店の恒例イベントです。

●イベント内容

まるよし盛りが29%OFF！



通常価格：税込4,398円

↓

特別価格：税込3,123円

●実施日

毎月29日



●実施店舗

焼肉ホルモンまるよし精肉店全店

●利用規約

・アプリ会員様限定のイベントです。

・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。

・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。

・1組様につき1つに限り割引可能です。

まるよしの姉妹ブランドをご紹介！

※本キャンペーンの対象には含まれません。

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。

バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！

精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯まるよし精肉店SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official

・X

https://twitter.com/maruyoshi0707

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com