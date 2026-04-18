【2026年4月】DOMINIONパフォーマンスレポート｜United BM Wealth Limitedの運用実績

United BM Wealth Limited

United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）が投資しているDOMINIONの、2026年3月分のパフォーマンスレポートが4月に更新されましたので、本リリースでご報告します。これはDOMINION独自のポートフォリオを使って、United BM Wealth Limitedや親会社のBill MorrisonsのIFAが提案したものになります。

DOMINIONのパフォーマンスレポート

当社のDOMINIONのパフォーマンスレポートは以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/33_1_5a7196a88324a118b794c344ee0071f4.jpg?v=202604180151 ]

DOMINIONのポートフォリオが、他の信託会社や生命保険会社より優れている点は「ビットコイントラッカーファンド」に投資できることです。これはビットコインETFに投資することで、資本増加を狙った投資家向けに設計されたファンドです。

同ファンドが発行する株式と引き換えに、同ファンドが購入したビットコインETFを所有できます。2026年4月時点で、日本人がビットコインETFに投資できるオフショア投資機関は、DOMINIONとInvestorsTrustの2社のみです。

後述しますが、DOMINIONは運用時の手数料が低いことで知られています。当社にも契約手続きのご相談が増えてきている信託会社です。

上記のファンドごとの運用実績は一部抜粋しているため、以下の『海外積立の比較研究』の記事で完全版をご覧ください。

▼ドミニオン（DOMINION）のファンドごとの運用実績

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/

上記のリターンはあくまで当社の運用実績であり、ご契約者様の成果を保証するものではないことをご理解ください。

DOMINIONの投資の仕組み

DOMINIONは、株式や債券に直接投資をするのではなく、複数の投資信託（ファンド）を組み入れて運用する投資信託です。

つまり、ひとつのファンドの中に複数のファンドが含まれている、ファンド・オブ・ファンズという形式を採用しています。

DOMINIONのファンドマネージャーが厳選した、複数の投資信託に分散投資が可能です。また、これらのファンドは無料・無制限でスイッチングができます。市場動向に合わせてスイッチングすることで、資産の暴落を回避するような運用を行えます。

DOMINIONへの投資について

DOMINIONは、従来のオフショア投資機関に比べて手数料が低く設定（1.15～2.65%）されています。従来のオフショア投資は、手数料をボーナスで相殺する仕組みでした。DOMINIONはボーナスがない代わりに、はじめから手数料が低い設計です。

また、他のオフショア投資機関は、積立金額が多く、積立期間が長いほど、手数料が低くなる仕組みです。しかし、DOMINIONは積立期間だけを基準に手数料を設定しています。毎月の積立金額が少なくても多くても、手数料が変わらないため、少額でも投資しやすいことが特徴です。

DOMINIONでは米ドル建てで積み立てます。そのため、為替によって毎月の積立金額が変わる可能性がありますが、円安局面が進むと積立時よりよい条件で引き出すことが可能です。

United BM Wealth Limitedについて

United BM Wealth Limitedはアジア圏の日本人を中心に、海外プライベートバンク設立支援やオフショア投資の契約手続きサポート、資産形成コンサルティング、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』の運営などを行っております。

オフショア投資においては、海外向けの金融商品ということもあり、まだまだ日本では情報が少ないのが現状です。当社は「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、海外金融のよい面・悪い面を公平にお伝えしています。

顧客の利益を第一に考え、中立的な立場から日本人の資産形成をサポートしております。公式LINEでは、各海外積立商品の『お役立ち資料』や『新NISAとオフショア投資の比較資料』など5種類以上の豪華特典を用意しているので、ぜひ友だち追加してください。

United BM Wealth Limitedの概要

公式LINEはこちら :https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com