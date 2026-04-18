eスポーツチーム「REJECT」格闘ゲーム部門のウメハラ、Laggiaが『Evo Legends Live』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、2026年4月29日（水）に神奈川・CLUB CITTA’（川崎）にて開催される『Evo Legends Live』に、STREET FIGHTER部門のウメハラ、餓狼伝説 City of the Wolves部門のLaggiaが出場することをお知らせいたします。

『Evo Legends Live』は、世界最大かつ最も長い歴史を持つ格闘ゲーム大会であるEvolution Championship Series(以下「Evo」)が開催する、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラが、現代最強の呼び越え高いMenaRDを伝統の獣道10先ルールで迎え撃つ一戦をヘッドライナーに据えた、格闘ゲームの一大興行です。アンダーカードにArslan Ash vs chikurin(TEKKEN 8)、Laggia vs GO1 (餓狼伝説 City of the Wolves)の7先をそれぞれ迎え、現在の格闘ゲーム業界を牽引する選手たちによる、プライドを掛けた言い訳無しの真剣勝負をお届けいたします。

長期戦でしか生まれない劇的でドラマチックな展開に是非ご注目下さい。

【大会概要】

■ 大会名：Evo Legends Live

■ 開催日：2026年4月29日（水）

■ 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎）

■ チケット：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2615700

【REJECT 出場選手】

■ ウメハラ（@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/DaigotheBeast)）

■ Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip