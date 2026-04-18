女子小中学生のためのドキドキ&胸キュンレーベル『野いちごジュニア文庫』2026年4月20日(月)より新刊が発売! !

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は『野いちごジュニア文庫』の新刊を2026年4月20日(月)より全国書店にて発売開始いたします。

■野いちごジュニア文庫新刊情報 https://www.no-ichigo.jp/junior/schedule

書籍発売情報

『総長さま、溺愛中につき。１６. 由姫ラブ弟VS最強総長のバトル決着!?』

著者：＊あいら＊、イラストレーター：茶乃ひなの

価格：869円（本体790円+税10％）、ISBN：978-4-8137-8259-9

【あらすじ】 由姫は蓮にだまされているとカン違い中の弟・輝は、ふたりを別れさせようとヒミツの作戦を開始！蓮の弱みを探ったり、冬夜と手を組もうとするけれど全然うまくいかなくて…!?焦った輝は高等部の不良に接近するも、逆に人質として捕まってしまう！危険をかえりみず助けに来た蓮を見て、輝の心にも変化が…？「なんで、俺のために、そこまで…」「お前がケガしたら、由姫が悲しむ」由姫も輝もまるっと包み込む、最強総長の愛があふれすぎな16巻！

『ぼくらのマフィア★サバイバル』

著者：友野紅子、イラストレーター：rairo

価格：869円（本体790円+税10％）、ISBN：978-4-8137-8260-5

【あらすじ】 フツー男子のナオは、入学初日に「君が西ファミリーのボスだ」と指名され大パニック！なんとここ、世界の平和を“裏から”守る「マフィア養成学校」だった!?なんでもお見通しのスパイ、敵ナシの武闘派、億を稼ぐ金庫番…キャラ濃すぎな幹部を率いるなんて、ぜ～ったい無理っ！だけどナオにはあるヒミツの能力があって…？「ぼくがボスになってファミリーを守ります！」危険度MAXな毎日を生き残れ！ボーイズ★サバイバルコメディ！

『捨て犬こむぎが教えてくれた３つのこと』

著者：永良サチ、イラストレーター：三湊 かおり

価格：869円（本体790円+税10％）、ISBN：978-4-8137-8261-2

【あらすじ】 中1の比奈子は、入学したばかりの学校になじめず友達もまだできない。そんな時、首輪をつけたひとりぼっちの犬・こむぎに出会う。こむぎは毎日同じ時間に来て、誰かを待っているようで――。飼い主さがしを始めた比奈子は、こむぎがいつもとある病院を見つめていると気づく。向かった病院で飼い主・奏斗を見つけることができたけれど、彼は余命宣告を受けていて…。「もう会えなくても、こむぎはずっと俺の親友だ」1匹の犬と命をめぐる、大号泣の感動物語。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2144-77786555c95934835c0b313328dc3fae.pdf