Quaro、コーヒー体験を再定義する「Quaro Specialty Coffee Course - Where Coffee Becomes Experience 」をオープン

Quaro株式会社B1｜変容 (Alchemy)

コーヒーとカルチャーを融合した感覚的ライフスタイル空間Quaro（クアロ）は、コーヒーを「飲むもの」から「体験するもの」へと拡張する、完全予約制のプライベートプログラム「Quaro Specialty Coffee Course - Where Coffee Becomes Experience」 を新たにスタートいたします。

2026年2月、東京・原宿キャットストリートにオープンしたQuaroは、コーヒーを媒介に感覚・対話・文化が交差する空間として注目を集めてきました。今回発表する「Quaro Specialty Coffee Course」は、ひとつのコースに沿って五感を段階的に呼び覚ます、Quaroならではのシグネチャープログラムです。

日本バリスタチャンピオンと共に創り上げた、Quaro独自のスペシャルティコーヒーコース

Taka Ishitani (石谷貴之) 氏

本コースは、日本バリスタチャンピオンシップ 3度優勝の Taka Ishitani（石谷 貴之）氏 と OGAWA COFFEEの協力のもと、メニュー構成から体験の流れまでを共同で設計しました。

コースを体験していく中で、一連の流れに沿って五感の体験を最大限に引き出すための、随所に込められた細やかな配慮を感じ取ることができます。

Quaro Specialty Coffee Courseは、Quaroのために厳選された2種類のスペシャルティコーヒー豆を軸に、



ドリップ → エスプレッソ、ラテ → コールドブリューベースモクテル → コーヒー豆焙煎体験



という一連の流れで構成された、体験型のコースとなっています。

それぞれのドリンクは単体で完結するものではなく、豆の個性、抽出方法、そして次の体験へと自然につながるストーリーとして設計されており、ひとつのコースを通してコーヒーの奥行きを立体的に感じていただけます。

「テイスティング」を超え、感覚と対話をひらく体験へ

B1｜変容 (Alchemy)

Quaro Specialty Coffee Courseは、単に複数のコーヒーを飲み比べる試飲プログラムではありません。使用する豆の背景や特徴、焙煎・抽出に関する説明はもちろん、バリスタとの自然な対話を通じて、自身の嗜好や感覚を発見・拡張していく、プライベートなコミュニケーション体験を大切にしています。

賑わいのある原宿キャットストリートから切り離された洗練された空間の中で、コーヒーに集中する時間は、味覚や嗅覚にとどまらず、会話や空気感までも含めた一体的な感覚体験へと昇華します。コーヒーから得たインスピレーションを日常へと持ち帰る、余韻のある時間をお楽しみいただけます。

サービス内容について

Quaro Specialty Coffee Courseは、約90分間のコース形式で提供され、使用する豆や構成内容はシーズンごとに変更予定です。

コース構成

焙煎厳選した2種類の豆を使用したドリップコーヒー（2杯）同一の豆で抽出するエスプレッソと、それに合わせたラテ（2杯）お好みの豆を選んで仕上げるコールドブリューモクテル（1杯）コーヒー豆のロースティング工程体験ロースティング体験をしていただいたコーヒー豆のお持ち帰り

各ステップは丁寧な説明とともに、参加者の反応や会話に合わせて柔軟に進行します。



今シーズンは、パナマ・ゲイシャ（Panama Geisha）の「Terroir」と「Nirvana」2種を使用したコースを提供予定です。

さまざまなライフスタイルシーンに寄り添うコーヒー体験

Quaro Specialty Coffee Courseは、以下のような多様なシーンに適した体験として設計されています。

- ビジネスミーティングや大切な対話の場- 記念日や特別なデートコース- 誕生日やお祝いの日の特別な体験- 新しいコーヒー体験を求める旅行者の方（英語対応可能）

コーヒー愛好家の方はもちろん、これまでとは異なる形でコーヒーを楽しみたい方にもおすすめのプログラムです。

Quaro Specialty Coffee Course, オープン前プライベートセッション

Youtube [ NO GOOD TV ]

オープンを目前に控えたある日、Quaro Specialty Coffee Courseをいち早く体験した二人のゲストがいます。日本を代表する俳優、Jin Akanishi (赤西 仁) 氏 と Takayuki Yamada (山田 孝之) 氏。正式オープンに先立ち、この二人のために用意されたコーヒーコースは、Quaroが大切にする哲学と方向性を最も凝縮したプレビューとも言える内容です。

当日のコースは、Quaro Specialty Coffee Courseの全体設計を手がけた Taka Ishitani (石谷 貴之）氏が自ら担当。コースに沿って交わされる対話や、一杯一杯に込められた感覚的なポイントの説明は、単に「コーヒーを味わう」体験を超え、「物語を辿る」ような時間を印象づけました。

Quaroがなぜこの形式のコーヒーコースを選んだのか、そしてこの空間がどのような体験を目指しているのか。その一端は、当日の様子を収めた下記のYouTube動画から感じ取ることができます。

https://youtu.be/P6Wwk6v4xh8(https://youtu.be/P6Wwk6v4xh8)

予約・利用案内

「Quaro Specialty Coffee Course」は、

4月17日よりTableCheckにて予約受付開始、5月8日（金）より正式スタートいたします。

ご利用条件- 完全予約制（プライベートプログラム）- 1名様より予約可、1枠最大4名様まで- 予約締切：ご利用日の3日前 20:00まで開催日（週3日）

金・土・日

時間

1部｜10:00

2部｜14:00

料金

お一人様 19,800円（税込）(90～110分)

予約ページ

https://www.tablecheck.com/shops/quaro/reserve?utm_source=youtube(https://www.tablecheck.com/shops/quaro/reserve?utm_source=youtube)

- 予約時にTableCheckにてクレジットカード登録が必要となり、予約金200円が発生します。- お支払いはご来店当日の現地決済となり、予約金は来店後約1週間前後で返金されます。- キャンセルポリシーの詳細は、TableCheckにてご確認ください。

空間について｜Quaro

1F｜流れ (Flow)B1｜変容 (Alchemy)

Quaro（クアロ）は、コーヒーを軸に、カルチャー、感覚、音楽、そして対話が交差する新しい形のライフスタイル空間です。



ドリンクの提供にとどまらず、過ごす時間そのものが体験となる場を目指し、今後も多様なコラボレーションや感覚的なプログラムを展開していく予定です。

店舗情報

QUARO

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目25－32 〒150-0001

営業時間：08:00～20:00

アクセス：「明治神宮前」駅 徒歩4分、「表参道」駅 徒歩8分

各フロアのご案内B1｜変容（Alchemy）

「Quaro Specialty Coffee Course」を通じて、コーヒーの奥深さを体験できるプライベートロースタリー

1F｜流れ（Flow）

キャットストリートのエネルギーを正面から受け止めるカフェフロア

2F｜共鳴（Resonance）

音と味わいが調和するミュージックバー

3F｜編集（Edition）

ギャラリー兼ポップアップスペースとして機能するクリエイティブフロア

PR Inquiry : contact@quaro.jp

credit

photo: Kenta Hasegawa