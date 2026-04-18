【日本初上陸】果汁のように弾ける″ぷるん唇″へ。「teo and the(テオアンダー)」から韓国Olive Young リップメイクアップ部門全体1位 ※1 の蜜ツヤグロスが新登場！

スターデザインコスメティックス株式会社

韓国ビューティ業界で20年。espoir、3CEでメイクアップおよび製品開発を担ってきたプロフェッショナルが手がけるブランド「teo and the（テオアンダー）」。

その注目アイテムであるリップグロス「Juicy TaengTaeng Glaze（ジューシーテンテングレーズ）」が、2026年4月18日(土)よりロフト各店 ※一部店舗を除く にて、日本初上陸・先行発売いたします。

韓国Olive Youngにてリップメイクアップ部門全体1位（2025年11月10日）を記録し、芸能人や大型インフルエンサーが自ら購入・紹介するなど、口コミを中心に話題を広げている注目商品です。

■ ブランドについて：teo and the（テオアンダー）とは

「teo and the（テオアンダー）」は、韓国ビューティ業界で20年のキャリアを持つ代表が2024年に立ち上げたブランドです。

代表はアモーレパシフィックのespoir（エスポア）でチーフメイクアップアーティストとしてキャリアをスタートし、その後3CE（スリーコンセプトアイズ）にてメイクアップ・製品開発を担当。韓国を代表するコスメブランドを現場で牽引してきた経験と審美眼を、そのままブランドの製品開発に注ぎ込んでいます。

開発チームもまた、『Cell Fusion C（セルフュージョンC）』やチョン・ソミが手掛けるブランド『GLYF（グリップ）』など、韓国を代表するコスメブランドの製品開発・ブランディングに携わってきた精鋭で構成。代表から開発チームまで、一貫してプロの視点と感性が貫かれたブランドです。

「より良い製品をお客様へ届けたい」という想いから、本商品が誕生しました。

発売直後からその品質が市場に認められ、2025年11月25日には韓国Olive Youngメイクアップ全体ランキングにて1・2位 ※2 を独占するなど、ブランドとして急成長を遂げています。

■ 新商品：Juicy TaengTaeng Glaze（ジューシーテンテングレーズ）

「ひと塗りで、ぷるん。蜜ツヤで満ちる唇へ。」

熟した果実を思わせるみずみずしい質感と、蜜のようなツヤを両立したリップグロスです。

唇に塗った瞬間、なめらかに密着しながら、うるおい感のあるツヤでコーティング。ふっくらとした仕上がりを演出します。

プロのメイクアップアーティストとして20年間、多くの唇に向き合ってきた経験から、「唇が最も美しく見える瞬間」を再現することを目指して開発されました。

▶ 商品概要

▶ 商品の特長

▶ カラーラインナップ（日本展開5色）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/25_1_5cfb656a81c4a4aea4e2a776329c04a7.jpg?v=202604181251 ]- ぷるんとした立体感とツヤを演出- 果汁のようなみずみずしい発色- 唇をなめらかに整えるリップケア処方- 韓国韓国Olive Young リップメイクアップ部門全体1位獲得（2025年11月10日）- インフルエンサーによる自然な拡散で話題

No.1：Sugar Apricot（シュガーアプリコット） トーン：WARM

唇にのせたスウィートなトーンダウンコーラルのアプリコットジャム

No.2：Sugar Grape（シュガーグレープ） トーン：WARM

ひとくちかじったようなぶどう色で、自然に染まるニュートラルな血色カラー

No.4：Sugar Fig（シュガーフィグ） トーン：WARM

ほのかなムードを演出する、甘くてほろ苦い焼きいちじくカラー

No.5：Sugar Peach（シュガーピーチ） トーン：WARM/COOL

あたたかくやさしいニュートラルピンクトーンの焼きピーチカラー

No.7：Sugar Taro（シュガータロ） トーン：COOL

ほっとするタロミルクティーにひとさじのシュガーを溶かしたような、やさしくスウィートなカラー

■ 発売・購入情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/25_2_3fb272727ff029b30bdf6c831b1fcec2.jpg?v=202604181251 ]

■ メディア関係者の皆さまへ 素材のご提供について

商品画像・パッケージ画像・スウォッチ画像一式をご用意予定です。

掲載をご検討いただける媒体様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■ SNS・お問い合わせ

teo and the（テオアンダー）

日本公式Instagram https://www.instagram.com/teoandthe_jp/

【本件に関するお問い合わせ】

スターデザインコスメティックス株式会社（日本総代理店）

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-3-14

メール：info@star-cosme.net

※1：韓国Olive Young リップメイクアップ部門全体1位（2025年11月10日時点）

※2：韓国Olive Young メイクアップ全体ランキング1・2位独占（2025年11月25日時点）