【GW特別企画】3日で読書スピードを3倍へ。元・物理学教師が教える無料オンライン講座「しゃっく式速読 3daysキャンプ」開催

株式会社ManaBeラボ

本を1冊10分で読む“脳力開発”速読プログラム「GSRオンラインマスタースクール」を運営する株式会社ManaBeラボ(本社：東京都千代田区、代表取締役：浦地純也)は、ゴールデンウィーク特別企画として、短期間で読書スピードと理解力の向上を目指すオンラインイベント「しゃっく式速読 3daysキャンプ」を開催いたします。講師は、元・高校物理学教師であり速読メソッド「GSR」の開発者である当社代表の浦地純也(愛称：しゃっく)。本プログラムでは、3日間で読書スピードの向上を図るとともに、得た知識を実務成果へとつなげる実践的な読書法を提供します。

■背景：AI時代に求められる読書力の変化

詳細を見る :https://utage-system.com/p/zanPV9RTOMHm?ftid=wDlrHePRAkIC

「本を読む時間がない」「積読が増える一方」「読んでも仕事に活かせない」

こうした課題は、多くのビジネスパーソンに共通しています。

情報量が増え続ける現代において、読書は重要なインプット手段である一方、学びを成果に転換できていないという課題も顕在化しています。さらに、AIが情報の要約や整理を担う時代においては、単なる知識習得ではなく、「理解・整理・アウトプット」までを一体化した読書スキルが求められています。

当社が提供する速読法「GSR」は、こうしたニーズに応える形で開発されたメソッドです。元・物理学教師である浦地が、これまでに2,000冊以上の読書と指導実績をもとに体系化したもので、読書スピードの向上に加え、学びを実務成果へとつなげる点に特長があります。

■プログラム内容

本イベントは、3日間のオンライン集中講義と実践ワークにより構成されています。

Day 1｜「速読脳」を構築する基礎トレーニング

AI時代に適応した脳の使い方を解説し、読書スピード3倍を目指す基盤を構築します。

Day 2｜AI×速読によるアウトプット実践

読書内容を成果へ転換するためのアウトプット技術を解説。AIを活用した知識整理と実務応用を学びます。

Day 3｜速読メソッドの体系化と実践ロードマップ

集中力を高める科学的アプローチとともに、継続的に成果を生み出すための読書習慣と学習設計を提示します。

■開催概要

イベント名：しゃっく式速読 3daysキャンプ

開催日程：2026年5月5日(火)・7日(木)・9日(土)

開催形式：オンライン（ライブ配信）

参加費：無料

詳細・お申し込み：https://utage-system.com/p/zanPV9RTOMHm?ftid=wDlrHePRAkIC

※アーカイブ視聴も可能

＜参加特典＞

- 「速読脳」毎日5分間実践ドリル動画- 成果直結型アウトプットAI- 事前プランニングAI- 脳診断AIツール- スタンフォード式 集中力を高める5分間実践ワーク動画- 書籍「人生を変える速読法GSR」電子版（※）- 3日間のセミナースライド全配布（※）

※全日程の課題提出者限定

■講師プロフィール

浦地 純也（うらち じゅんや）

株式会社ManaBeラボ 代表取締役

高知大学にて理科教員免許を取得後、公立高校の物理学教師として勤務。年間1,400時間に及ぶ残業課題の解決策として速読を習得し、業務効率を大幅に改善。その経験をもとに、脳科学と物理学の視点を融合した速読メソッド「GSR(ジェネラティブ・スピード・リーディング)」を開発。現在は「しゃっく」の愛称で活動し、これまでに44,000人以上へ速読指導を行っている。

＜メディア出演実績＞

ラジオ番組「脱・税理士スガワラくんのFuture Leaders Voice」に出演し、速読を身につけるメリットやAI時代における読解スピードの重要性、脳の処理能力を高めるトレーニング、独自開発メソッド「GSR」の特長、さらには起業に至った背景についてお話ししました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2lX_N9RGe34 ]

＜YouTubeチャンネル＞

YouTubeチャンネル「速読先生しゃっくの最速インプット塾」では、実績を支える独自メソッド「GSR」のエッセンスを、科学的知見をベースに解説しています。

動画視聴はこちら :https://www.youtube.com/@sokudoku_shakku

【会社情報】

社名：株式会社ManaBeラボ

代表者：代表取締役・浦地純也

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワー N館19階

設立：2023年4月12日

事業内容：

1．速読法、思考法などのオンラインセミナー運営

2．企業及び個人向け人材育成、コーチング、教育事業

3．デジタルコンテンツの制作及び配信

4．イベント開催に関するコンサルティング

URL：https://manabe-lab.co.jp/