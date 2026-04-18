「珈音-KANON- 」- CAFE KFK × THE CHARM PARKが贈る、昼下がりの“珈琲と音楽”イベントを京都で開催！本日10時より予約開始。

共栄フーズ株式会社

京都でコーヒーの焙煎をし続けて半世紀以上になる共栄フーズ株式会社（本社：京都府久世郡久御山町、取締役社長 伊藤真二）が展開する、高品質なコーヒーのみを取り扱うコーヒーブランドCAFE KFKがTHE CHARM PARKと“珈琲と音楽”のイベントを京都で開催。イベント名は「珈音-KANON-」。2026年7月11日(土)16:00より、積水ハウス SUMUFUMUテラス京都にて実施。コーヒーと音楽を愛する皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

【後援】α-ステーション FM-KYOTO

【協力】積水ハウス、京都岡崎 蔦屋書店

■「珈音-KANON-」開催日時・開催場所

【開催概要】

イベント名称：「珈音-KANON-」

開催日時：2026年7月11日(土)Open 15:30～/Start 16:00～

開催場所：積水ハウス SUMUFUMUテラス京都

（住所：京都府京都市中京区烏丸御池下梅屋358）

定員：40名（先着順）

Ticket：\3,000（Coffee included.）

【チケット予約方法（先着順）】

お問い合わせフォームより、お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容欄に電話番号、ご希望のチケット数、同行者がいる場合は同行者のお名前をご連絡ください。

チケットは先着順で受付いたします。結果はメールにてお知らせいたします。

お支払いは当日のイベント会場にてお願いいたします。

チケット受付期間：2026/4/18(土)10:00～2026/6/30(火)23:59

■「珈音-KANON-」～昼下がりに、コーヒー片手に音楽を～

チケット予約 :https://www.kyoeifoods.jp/contact/

珈音（カノン）は、クラシック音楽の「カノン」のように、 ひとつの旋律がゆっくり重なり合う時間を思い描いて名づけられました。

珈琲の「珈」と音楽の「音」。香りとメロディーが静かに寄り添い、 心の奥にそっと余韻を残すイベントです。

忙しい日々をほんの少し離れ、 珈琲の香りと穏やかな音に身をゆだねる午後のひとときをお過ごしください。

◆ Artist：THE CHARM PARK

ロサンゼルス育ちのシンガーソングライター、Charmによるソロユニット。

2015年始動後、ASIAN KUNG‑FU GENERATION、V6などへの楽曲提供で注目を浴びる。2024年に大橋トリオとコラボしたアルバム『Trio & Charm』が話題となり、NHK「The Covers」出演。2025年には全国47都道府県を廻る“Second Nature Tour”も精力的に敢行。TikTokでは楽曲の総再生数300万超を誇り、Instagram「Trend Sound Source」で1位を獲得するなど、SNSでも存在感を放っている。自身の活動の他に映画や企業CM、他アーティストへの楽曲提供やアレンジなど常に話題に欠くことなく、精力的に活動を展開している。

◆MC：平野 聡（α-ステーション FM-KYOTO）

詳細を見る :https://thecharmpark.bitfan.id/１９７９年２月１１日生まれ、Ａ型。

中学時代にラジオを通して音楽と出会う喜びを知る。 大学に入り、サーフミュージックと出会い自分の好きな音楽に

気付く。 ２０歳の時、友人の一言でラジオＤＪになることを決意。 ＡＭ局やコミュニティＦＭを経て、３０歳でＦＭ局のＤＪとして活動開始。 ２０１７年春、ラジオＤＪとして京都で新たな一歩を刻むことに。

あなたの日常にラジオからお邪魔します！

・担当番組 「GOOD & NEW KYOTO」（月火 13:00-15:00）

CAFE KFKについて

京都・久御山発のコーヒーブランド。

1963年京都で創業以来、焙煎と品質にこだわり、価値ある一杯を追い求めています。

「CAFE KFK（カフェ カフカ）」は京都発のコーヒーブランドとして２０１０年に京都府・久御山町で誕生。

半世紀以上培ってきた共栄フーズの焙煎やブレンドの技術を生かして、こだわりのコーヒーを作り続けています。

最高のコーヒーのために、常に新しい素材を追い求め、高品質なコーヒーでお客様に「驚き」と「感動」を与えられるような付加価値のある商品づくりを目指しています。

詳細を見る :https://www.cafe-kfk.com/Instagram :https://www.instagram.com/cafe_kfk/

■会社概要

会社名：共栄フーズ株式会社

本社所在地：京都府久世郡久御山町市田石橋5番地

取締役社長：伊藤真二

会社設立：１９６３年２月

URL：https://www.kyoeifoods.jp/

関係会社：共栄製茶株式会社

URL：https://www.kyoeiseicha.co.jp/