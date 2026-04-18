「モンチッチハウス 」が長野・善光寺仲見世通りに4月25日(土)グランドオープン！

株式会社 寺子屋

「モンチッチのおうち」を存分に体感できるコンセプトショップ。京都・清水坂店に続く2号店として、2026年4月25日（土）、長野 善光寺仲見世通りに『モンチッチハウス 善光寺仲見世通り店』をグランドオープンいたします。

「モンチッチ」は手にした人の気持ちに寄り添って、どんな性格にも変化できるキャラクターです。

家族・友達・恋人・憧れなど、モンチッチは一番身近な存在でありたいと考えます。

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。 体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後も、世界中のファンに愛され続け2024年には誕生50周年を迎えました。

信州のシンボル、善光寺。その表参道から山門へと続く「仲見世通り」は、石畳の情緒あふれる活気ある商店街です。宿坊が並ぶ静かな路地や歴史ある建物は、歩くだけで心が整う特別な空間となっており、日本国内はもとより海外の観光客の方々にも人気のエリアです。

『モンチッチハウス 善光寺仲見世通り店』でも、モンチッチたちがラブリーな空間をお客様にご提供させていただきます。

4/25(土)発売 「モンチッチハウス 善光寺仲見世通り店」 限定 新商品のご案内

「信州・長野」をコンセプトにした限定商品が新登場！

赤リンゴモンチッチや、オコジョモンチッチが愛らしく、お土産におすすめです。

善光寺仲見世通り店オープンを記念したノベルティの期間限定配布もございますので、どうぞお見逃しなく。

(一部商品は、入荷待ちや個数制限がある場合がございますこと、予めご了承ください。)

■■■オープン記念ノベルティ 限定ポストカード（非売品）プレゼント■■■

モンチッチハウス 善光寺仲見世通り店オープンを祝して、「限定ポストカード」を4/25(土)より配布いたします！

当店にて4,000円以上お買い上げのお客様に1枚プレゼント。

数量限定ですので無くなり次第終了となります。

■店舗が混雑した場合、整理券配布など入店を整理させていただく場合がございます。

モンチッチ公式サイト https://www.monchhichi.co.jp/

●ご掲載に際しては、原稿の確認をさせていただきますようお願いいたします。

また、下記のコピーライトを表記してください。

(C)SEKIGUCHI

【モンチッチハウス 善光寺仲見世通り店】

■住所 〒380-0851 長野県長野市大字長野字元善町486-1

■営業時間 9:00～17:00

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内155 店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7 番地

代表者：代表取締役社長 海藏 講平（かいぞうこうへい）

設立：1980 年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

【事業内容】

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工など

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人の SNS 等での情報公開はご遠慮ください。

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井 敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田 安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp

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