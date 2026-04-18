焼きたて〈ゆかり〉のファクトリーショップが一周年！

株式会社坂角総本舖坂角総本舖「BANKAKU FACTORY SHOP」三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス店

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年4月に初めての工房併設店舗「BANKAKU FACTORY SHOP」を、三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス（名古屋市港区）にオープンし、おかげさまで2026年4月24日（金）に一周年をむかえます。

この店舗では、店頭で焼きたてのえびせんべい〈ゆかり〉を毎日販売。焼きたてならではの、とびきりの香ばしさが人気を博し、累計客数は5万人を突破（※1）いたしました。

※1：2025年4月24日～2026年3月31日までの累計客数：52,475人

一周年の感謝を込めて4月24日（金）より、期間限定商品の販売やキャンペーンを実施いたします。

【一周年記念企画】

■「焼きたて〈ゆかり〉クリームチーズ付き」の販売

焼きたて〈ゆかり〉クリームチーズ付き

・期間：2026年4月24日（金）～5月6日（水）

・内容：焼きたて〈ゆかり〉の香ばしさに相性抜群な北海道クリームチーズを組み合わせた、期間限定の美味しさをお楽しみいただけます。（カップに入れてご提供。お早めにお召し上がりください。）

・価格：162円（税込）

■「大入袋」の販売

大入袋

・期間：2026年4月24日（金）～26日（日）

※各日数量限定

・内容：合計1,660円（税込）分の商品をお値打ちに販売。坂角を代表する〈ゆかり〉、〈さくさく日記〉、〈八樂〉の3種類のえびせんべいを詰め合わせました。

・価格：1,080円（税込）

※お一人様5点まで

■カプセルくじキャンペーン

YUKARIco

・期間：2026年4月24日～5月6日（日）

・内容：期間中、「BANKAKU FACTORY SHOP ららぽーと名古屋みなとアクルス店」にて1,296円以上お買い上げでカプセルくじに1回チャレンジいただけます。

・景品：A賞…YUKARUIco×1袋

：B賞…焼きたて〈ゆかり〉引換券（※2）×1枚

※2：商品購入時に使えるチケットです。

：C賞…〈ゆかり〉×1枚

■〈YUKARIco（ゆかりこ）〉販売開始

YUKARIcoイメージ

・期間：2026年4月24日～ 通期販売

・内容：オンライン通販限定商品の〈YUKARIco〉の通期販売をスタートいたします。

・商品詳細：チップス状の〈ゆかり〉とこだわりの千葉県産ピーナッツをミックス。家飲みのおつまみに、お手軽なお土産にも。

・価格：345円（税込）

坂角総本舖 BANKAKU FACTORY SHOP ららぽーと名古屋みなとアクルス店について

住所：〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2-3-2

営業時間：10：00～20：00 ※土日祝 10：00～21：00

焼きたて〈ゆかり〉販売について

焼きたて〈ゆかり〉

価格：100円（税込108円）/1枚

特徴：全国でここだけの販売。店頭で焼きたての〈ゆかり〉の、とびきりの香ばしさをお楽しみいただけます。

焼き時間：10時～閉店1時間前まで、ご注文の都度焼き上げ。

※5月1日（金）より、平日は10時半～閉店1時間前までとなります。

※運用は状況により変更になる場合があります。

※枚数はたくさんご用意をしていますが、毎日予定数が無くなり次第終了となります。

海老せんべい〈ゆかり〉について

えびせんべい〈ゆかり〉

坂角総本舖の代表商品。

江戸時代の製法に由来する匠の技で、丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。

原料の約７割に天然海老を使用し、豊富なカルシウムとたんぱく質を含みます。

また、海老は頭を取って殻をむき、身だけを使用しています。1枚わずか21kcalの低脂肪が特徴の海老せんべいです。昭和41年の命名発売以来35億枚を出荷し、名古屋土産、贈答品として多くの方にご愛顧頂いております。

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

2026年4月24日に創業137周年を迎えます。