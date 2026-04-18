【新製品】ペットボトル3本分の軽さに、自動収集ドックを凝縮。掃除の「面倒」をすべて解消。Makuakeにて4月18日より先行販売開始！

リソウジャパン株式会社

リソウジャパン株式会社は、軽い力で進む自走式×自動ゴミ収集。性能も使い勝手も妥協しない、理想の掃除機を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて2026年4月18日（土）午前10時より先行販売いたします。

【Makuake プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/rs-035/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c14jUQNuwdc ]

ストーリー

１.【空間を洗練させる掃除機】使わない時も空間を美しく保つ上質なデザイン設計。

２.【自動ゴミ回収機能】ゴミ捨ての手間を大幅に減らし、快適な暮らしを実現。

３.【使うたび心地よい掃除】直感的に扱えて、日々の負担を軽くする設計で快適な毎日へ。

Makuake 先行販売ページはこちら :https://www.makuake.com/project/rs-035/

※Makuake 先行販売ページは 4月18日（土）10時公開

軽い力でスムーズに進む機能と、自動ゴミ収集機能を兼ね備えた本製品は、日々の掃除の負担を大幅に軽減します。操作時の力を最小限に抑えながら、効率的かつ快適な清掃を実現します。

さらに、自動ゴミ収集によりゴミ捨ての手間やホコリへの接触を減らし、衛生面にも配慮。忙しい日常の中でも、手軽に清潔な住環境を維持することが可能です。

性能と使い勝手のどちらも妥協することなく追求した設計により、誰でも簡単に扱える利便性と高い清掃力を両立。毎日の掃除を、よりスマートで快適な体験へと導きます。

意匠登録出願済、出願番号：意願：2026-006142

意匠登録出願済の独自デザインを採用しており、機能性と美しさを兼ね備えた設計が特長です。細部にまでこだわったフォルムは、使いやすさを追求すると同時に、空間に自然と調和する洗練された外観を実現しています。

また、意匠登録出願により、独自性の高いデザインであることが裏付けられており、他にはないオリジナリティと付加価値を提供します。日常的に使用する製品だからこそ、見た目の美しさと使い心地の両立により、より満足度の高い体験をお届けします。

落ち着きのあるゴールドカラーが、空間に上質で洗練された印象を演出。インテリアにも自然に調和し、日常にさりげない高級感をもたらします。

清潔感あふれるホワイトカラーが、明るいインテリアに美しく映え、空間全体に軽やかで洗練された印象をもたらします。シンプルで飽きのこないデザインは、さまざまな住空間に自然に調和し、日常の中に心地よい清潔感と快適さを演出します。

自動ゴミ収集機能により、ゴミ捨ての手間を大幅に軽減。さらに、使用後は置くだけで充電できるため、日々の操作もシンプルでストレスフリーです。省スペース設計により設置場所を選ばず、限られた空間でもすっきりと収まります。

機能性と利便性を兼ね備え、忙しい毎日でも快適で効率的な掃除をサポートします。

クリーンドックを搭載し、充電のたびにゴミを自動収集。ゴミ捨ての手間を軽減し、常に清潔な状態を保ちます。

紙パック式を採用し、交換時はゴミに直接触れることなくそのまま廃棄が可能。ゴミの飛び散りも防ぎ、衛生的で安心してお使いいただけます。

強力な吸引力により、さまざまな場所のゴミやホコリをしっかり吸い取り、日々の掃除をスムーズかつ快適に行えます。

製品仕様

基本仕様

品番：RS-035

本体体質：935g (ノズル・パイプ除く）

消費電力:180W

安全機能：過充電防止機能付き

吸引力：99%(ダストビックアップ率）

連続使用時間：通常30分（満充電バッテリー温度20℃の場合）

電源： AC100V 50/60Hz

掃除機本体寸法： 約240（幅）×1030（高）mm

抗菌紙パック：5枚付（予備抗菌紙パック）

PSE認証：電気用品安全法に基づく取得済

付属品

予備の抗菌紙パック5枚付（本体1枚既に設置済）

隙間ノズル

リソウジャパン株式会社について

会社名(商号): リソウジャパン株式会社

所在地: 〒142-0042 東京都中央区入船3-2-９築地ハイツ6F

代表取締役 : 高岡 翔

事業内容: デザイン家電、インテリア雑貨の企画・製造・輸入卸および販売