最大50%OFF以上の商品も登場！？“見つけた人だけ得する”3日間。WHATAWONで掘り出し物満載のantiqua SAMPLE SALE開催

株式会社antiqua

毎回大好評のSAMPLE SALE、今年もついに開催決定！

WHATAWONでは、2026年4月24日（金）から4月26日（日）までの3日間限定で、ディスコボールにてサンプルセールを開催いたします。

ANTIQUAファンはもちろん、ファッション好きの方に向けた特別セール開催のお知らせです！

B品やブランドUSED、さらにレアな展示サンプルまで、ここでしか出会えない1点モノ・数量限定アイテムが勢ぞろい！

まるで宝探しのようなワクワク感を、ぜひ会場で体感してください。

「えっ、この価格でいいの!?」

そんな掘り出し物に出会えるチャンスも。

実際に目で見て、手に取って、納得のプライスでお買い求めいただけます。

チケット不要で自由に入場できる、毎年大好評の3日間限定イベントです。

詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/4-24samplesale/

antiqua SAMPLE SALEとは？

「antiqua SAMPLE SALE」は、人気ブランドantiquaのアイテムが特別価格で登場する注目のショッピングイベントです。

会場には、思わず手に取りたくなる一点モノや、この機会だからこそ出会えるお得な商品が並びます。

その場でお気に入りを見つけて、すぐに手にできるのもサンプルセールならではの魅力。

何に出会えるか分からないワクワク感も含めて、買い物の楽しさを味わっていただけます。

家族でも、おひとりでも立ち寄りやすい。入場無料・予約不要・ペット同伴OK

本イベントは、入場無料・予約不要でご参加いただけます。

予定の合間にふらっと立ち寄れる気軽さも、大きな魅力のひとつです。

また、ペットと一緒にお買い物を楽しめるのもポイント。

家族でのお出かけはもちろん、おひとりでじっくり商品を見たい方にも、思い思いのスタイルでお楽しみいただけます。

特別な準備は不要で、気軽に参加できるショッピングイベントとして、WHATAWONならではの過ごし方をご提案します。

見逃せない理由は、“掘り出し物との出会い”

このセールの最大の魅力は、

価格だけでなく“出会い”そのもの。

・一点ものとの出会い

・特別価格での購入体験

・その場で選ぶ楽しさ

まるで宝探しのように、自分だけのお気に入りを見つける時間が広がります。

「何があるか分からない」からこそ、行く価値がある。

それがサンプルセールならではの魅力です。

サンプルセールだけじゃない！WBOXでは新作販売も！

イベント期間中は、サンプルセールとあわせて

館内の「WBOX」にて新作アイテムの販売も実施しています。

掘り出し物を楽しんだ後は、最新アイテムもチェックできるのが今回の大きな魅力。

「お得」と「新しさ」を一度に楽しめる、回遊型のショッピング体験をお楽しみください。

【 開催概要 】

■ 日程

2026年4月24日（金）～ 4月26日（日）〈全3日間〉

※土日（4月25日・26日）は駐車場料金が発生いたします。

お車でご来場の際はあらかじめご了承ください。

📍会場情報

WHATAWON（ワタワン）内 Floor Disco Ball

※チケット不要／どなたでも自由にご入場いただけます。

毎年大好評！早めのご来場が安心です🛍️

【 サンプルセールに関する注意事項 】

必ずご確認のうえ、ご来場のほどよろしくお願いいたします。

■ お支払い方法

※お支払方法はキャッシュレス決済のみとなります。予めご了承くださいませ。

ご利用いただけるお支払い方法

【クレジットカード】

VISA・master・JCB・AMEX・ダイナーズ・ディスカバー・銀聯・タッチ決済

【電子マネー】

ID・WAON・nanaco（取消不可）・QUICPay・REdy・交通系IC

【QRコード】

PayPay・楽天Pay・d払い・auPay・メルペイ・ゆうちょPay・WeChatPay・Alipay・銀行Pay

■ お買い物方法

※指定のお買い物袋にお決まりの商品をお入れください。

その際、ハンガーを外してからお入れいただきますようお願いいたします。

※外されたハンガーはお近くの【ハンガー回収BOX】へお入れいただくか、

お近くのスタッフまでお渡しいただけますようお願いいたします。

■ その他注意事項

・出品商品はサンプル品、撮影使用品、不良品の為、汚れ、破れがある場合がございます。

・ご購入品の返品・交換はできません。

・会場内は大変混みあいますので、お荷物は貴重品等の最小限でお願いいたします。

・羽織もの、靴以外のご試着はすべてお断りしております。

・お客様のご迷惑になる行為はおやめくださいますようお願いいたします。

・迷惑行為、及びスタッフの指示をお聞きいただけない場合は、やむを得ずご退場いただくこと がございます。

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■ 住所

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

～お車でお越しの方～

阪和道「岸和田和泉IC」から約5分／駐車場323台（土日祝有料、平日無料）

～電車でお越しの方～

最寄り駅からはバスまたはタクシーをご利用ください

・ JR阪和線「下松駅」よりタクシーで約20分

・ 南海泉北高速鉄道「和泉中央駅」よりバス

・ 南海本線「岸和田駅」よりバス

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URLANTIQUA（アンティカ）

公式サイトhttps://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）https://www.antiqua.me/