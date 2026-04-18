即完売の巨峰ロゼスパークリング「和愛（YAWARAI）」、2025年ヴィンテージ解禁

KYOHO JAPAN株式会社

KYOHO JAPAN株式会社（本社：福岡県久留米市）は、初回リリースで即完売となった巨峰ロゼスパークリング「和愛（YAWARAI）」を、2025年ヴィンテージとして販売再開いたします。

自家農園産の巨峰を100％使用。耳納連山の麓で丹精込めて育てられた高級果実ならではの澄んだ香りと味わいを存分に引き出しました。発売と同時に都内の5つ星ホテルでも採用され、高評価を獲得した日本のロゼブランドです。

ロゼの常識を覆す、新たな味わい体験



2025年ヴィンテージは、巨峰とは思えないほどきりりとした酸と、ふくよかな果実味が美しく調和。食中に自然と寄り添う味わいで、最後まで飽きることなく楽しめるドライで上品な巨峰ロゼスパークリングです。

刺身をはじめ繊細な和食と合わせることで真価を発揮し、後味は軽やかに整います。

立ち上る泡とともに、心までほどける和の余韻を、一口ごとにお楽しみください。

新たな果実で贈る、和愛 第二弾が今夏登場

次なる挑戦として、巨峰とは異なる新たな果実を題材に、調和の美学を表現する和のスパークリングの試作を重ねています。

和愛の世界観をさらに広げる第二弾は、今夏の登場を予定。

果実醸造家・川島教朋が、果実の声に耳を傾けて醸す、新たな一杯にご期待ください。

巨峰が紡ぐ「和韻（わいん）」

巨峰ワイナリーでは、ワインを「和韻（わいん）」と表現しています。

西洋のワインが“構造の美学”を追い求めるのに対し、和韻は“調和の美学”。土地の空気、育てる人の想い、季節の揺らぎを重ねて醸すことで、やわらかく心ほどける味わいが生まれます。

1972年、巨峰から始まったわたしたちの醸造は、創業当時から変わらず、この土地の果実と醸造文化を次の世代へ紡ぎ続けています。

歌会始 召人・ピーター・J・マクミランが詠む和愛

くよくよと

つまらぬことに

悩むより

ただ一杯の

和愛（やわらい）がよい

本歌は「和愛（YAWARAI）」を主題とし、九州・福岡の風土を背景に、万葉集の系譜に連なる大伴旅人へのオマージュとして、ピーター・J・マクミラン氏により詠まれました。

ピーター・J・マクミラン

アイルランド出身の翻訳家・詩人。

2026年1月、皇居で行われた「歌会始の儀」にて、歌詠みとして招かれた外国籍初の召人（めしうど）。『万葉集』英訳にも携わり、日本文学を世界へ届ける活動で高く評価されている。

アイルランド大使館レセプションにて「和愛（YAWARAI）」提供

2026年4月15日、アイルランド大使館にて開催されたピーター・J・マクミラン博士の旭日小綬章受章記念講演後のレセプションにおいて、「和愛（YAWARAI）」が提供されました。

アイルランド大使、そして華道家元池坊の次期家元・池坊専好氏らが参列する厳かな場において、乾杯の酒として選ばれたのが「和愛（YAWARAI）」です。

この祝宴のひとときに、マクミラン氏は自らの感性で「和愛」を捉え、日本の醸造を和歌として表現。その詩は、あえて語り尽くされることなく、スライドに静かに投影されるに留められました。

この“そっと添える”という所作は、万葉集や和歌、短歌に通底する「余白を読み解く」日本独自の美学そのものです。場に集う人々それぞれの心に委ねる--その静謐な表現は、晴れの舞台にふさわしい、気品ある乾杯のかたちを生み出しました。

和韻（わいん）はいま、万葉の古の言葉に連なる精神と響き合いながら、日本文化として新たな一歩を静かに紡いでいます。

和韻がつなぐ、伝統×IoT醸造の未来

アイルランド大使館(アイルランドハウス東京)にて 駐日アイルランド大使 デミアン・コール / KYOHO JAPAN株式会社 辻田 隆司

巨峰ワイナリーでは、IoT技術を活用した醸造にも挑戦しています。

栽培段階における気候条件や生育状況、収穫のタイミングから、発酵における温度や糖度、時間の変化などのプロセスをデータ化し、醸造プロセスの構造を可視化。

これまで培ってきた巨峰醸造の原点を見つめ直し、地域のさまざまな果実と向き合いながら、次の時代へとつなぐものづくりを追求しています。

日本の風土に根ざした醸造を、世界に誇る文化へと昇華する「和韻」という思想。そして、未来へと続くIoT醸造。

伝統と革新が重なり合うその先に、これからの巨峰ワイナリーの姿があります。

巨峰ワイナリーについて

巨峰ワイナリーは、ワインには不向きとされていた巨峰100％での醸造に挑み、1972年に誕生。田主丸の地で地元農家と向き合い、林田伝兵衛が10年の歳月をかけて完成させた技術は、日本における巨峰ワイン文化の源流となりました。現在では、巨峰をはじめ、あまおう・柿・梨・甘夏など、地域のさまざまな果実を醸し、生食用果実が持つ個性を引き出す醸造を追求し続けています。

2023年には辻田グループが事業を承継。

創業者・伝兵衛氏が遺した“和を飲む＝和飲（わいん）”の精神を受け継ぎ、その想いをさらに広く深く未来へ届けます。





KYOHO JAPAN株式会社

所在地：福岡県久留米市田主丸町益生田246-1

代表者：代表取締役 辻田 隆司

創業：1972年

事業内容：酒類の製造・販売



https://www.kyoho-winery.com/