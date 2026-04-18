雨の日も、晴れの日も。どんな瞬間も、心が躍るシャカシャカを。「YURUGI」4月18日12:00～ 数量限定でお届けします。

タナカライフスタイル株式会社

タナカライフスタイル株式会社（本社：東京都）は、「心地いいユルさ。揺るぎない普通。」をコンセプトに展開するYURUGI（ユルギ）から、ブランド初となる数量限定発売を、公式オンラインストア（https://yurugi-lifestyle.com/）にて開始しました。

今回の新作では、気分まで浮かびあがるような軽やかさに加え、あたたかな陽の光をやさしくほどく紫外線防止指数の最高レベル「UPF50+」や、雨も心も弾むような撥水加工、いつまでも快適に着用できるよう抗菌防臭など、機能性が充実している４型を発売。



季節を選ばず、セットアップで心地よくお過ごしいただけるよう、ボトムスはロングパンツとハーフパンツの2種類をご用意しました。さらに、同素材のキャップも展開しており、全身で統一感のあるコーディネートをお楽しみいただけます。

【アイテム】

・ジップフーディー（3色/6サイズ）

・ロングパンツ（3色/6サイズ）

・ショートパンツ（3色/6サイズ）

・キャップ（4色/2サイズ）

【発売開始】

2026年4月18日(土)12:00～

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

特典

・ご注文ごとに「オリジナルロゴステッカー」をプレゼント（全1種）

・ジップフーディー（シャカシャカ）1枚ごとに、 「パッカブルポーチ」をプレゼント（全3色）

・セットアップ（ジップフーディー+ロングパンツorハーフパンツ）をご購入の場合、「オリジナルランドリーネット」をプレゼント（全3色のうちいずれか）

・メッセージ入りの「スペシャルブックボックス」にてお届け

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※一部対象外となります。詳しくは公式オンラインストアをご覧ください。

持ち運びに便利なパッカブルポーチ（全3色）写真:ミルクティーオリジナルランドリーネット（60cm×60cm・全3色）

【お届け時期】

2026年4月末以降順次発送

※生産状況や天候等の影響により、お届け時期が前後する場合がございます。

守るために 重ねたこだわり

会社概要

会社名：タナカライフスタイル株式会社

本社所在地：東京都目黒区

設立： 2025年5月22日

HP：https://yurugi-lifestyle.com/

お問い合わせ先：info@yurugi-lifestyle.com