「人の余命で青春するな」コミックス第５.巻発売記念！第４.巻まで 3 日間限定！全話無料キャンペーン「マンガPark」で 4/18(土)から！

株式会社白泉社(C)福山リョウコ／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park の大人気配信作品『人の余命

で青春するな』５. 巻の発売を記念して、作品を第１.巻～第４.巻分まで 3 日間限定で全話無料配信

するキャンペーンを実施いたします。

※FREE コイン消費チャプターを含む

『人の余命で青春するな』は花とゆめにて大好評連載中の、福山リョウコによる等身大の芸能スト

ーリー！この機会にイッキ読みして、きらめく「青春」を一緒にお楽しみください♪

特集期間：2026/4/18(土)～2026/4/20(月)

52 チャプター 4/20（月）まで全話無料！※FREE コイン消費チャプターを含む

(C)福山リョウコ／白泉社『人の余命で青春するな』福山リョウコ

二子玉川高校芸能クラスは、普通の学校生活を知らない青春素人の集まり。無名女優・之依は、同じく無名のクラスメイト・音士と共にオーディションを受けるも、人生経験不足を指摘され――？

【コミックス情報】

★最新 HC５.巻 2026 年 4 月 20 日（月）発売！★

『人の余命で青春するな 5』（福山リョウコ 白泉社）書影HC５.巻『人の余命で青春するな』（福山リョウコ）

過去に因縁がある音士と人気俳優・南雲有斗。かつて同じアイドルグループだった２人は、ある

きっかけですれ違い…。文化祭準備もスタート！問題児登場で音士と之依の恋にも一波乱!?

全力疾走駆け抜ける、芸能青春グラフィティ！

★HC『人の余命で青春するな』（福山リョウコ）１.～４.巻も大好評発売中！★

『人の余命で青春するな 1』（福山リョウコ 白泉社）書影『人の余命で青春するな 2』（福山リョウコ 白泉社）書影『人の余命で青春するな 3』（福山リョウコ 白泉社）書影『人の余命で青春するな 4』（福山リョウコ 白泉社）書影

詳細はマンガParkアプリをチェック！

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【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

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