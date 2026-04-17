【秦野市限定】4月は″外に置きっぱなしグッズ″回収キャンペーン｜バケツ・ホース・工具まとめて処分｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

秦野市は丹沢山麓に広がる戸建て住宅が多い神奈川県のエリアです。庭付き・駐車場付きの家が多く、外に物を置きやすい環境である一方、「気づいたら庭や玄関先がガラクタ置き場になっていた」という状況になりやすい地域でもあります。

カビが生えたホース、ひびが入ったバケツ、さびて動かなくなったスコップ、空のプランターが並ぶ庭の隅、長年放置のガーデンチェア。「いつか片付けよう」と思い続けているうちに、外に置きっぱなしのガラクタが増え続けているご家庭は少なくありません。

外置きのアイテムは劣化・汚れも進みやすく、「どう捨てればいいか分からない」「重くて運べない」という理由から放置が長引くことも多いです。

4月は春の庭仕事が始まる前の絶好のタイミング。「今年こそ庭をすっきりさせたい」という方は、不要な外置きグッズをまとめて処分するきっかけにしてみませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、秦野市限定で"外に置きっぱなしグッズ"まとめて回収キャンペーンを実施します。

バケツ・ホース・工具・プランターなど外置き不用品を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

庭や玄関先のガラクタを、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

秦野市は戸建て住宅が多く、庭・車庫・外置きスペースに不用品が蓄積しやすい環境でもあります。

特に

・使わなくなった農具・工具

・空のプランターや割れた植木鉢

・さびた物干し台・ガーデン家具

は、「外に出しておくものだから」という感覚から処分の優先度が下がりやすく、年々増え続けるケースも多く見られます。

春の庭仕事・外回りの整理に合わせて、こうした外置き不用品のまとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："外に置きっぱなしグッズ"まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・バケツ・じょうろ・洗車用品

・ホース・ホースリール・散水グッズ

・スコップ・熊手・草刈り機・工具類

・プランター・植木鉢（空のもの）

・物干し台・ガーデンチェア・外置き家具

備考（合言葉）：事前見積もり時に「秦野市キャンペーン」とお伝えください。汚れ・さびの状態でもOKです。

キャンペーン対応エリア（秦野市全域）

対応地域例

秦野、渋沢、鶴巻温泉、東海大学前、曽屋、大根、今泉、南が丘、上大槻、西大竹など秦野市全域

※上記以外も秦野市全域で対応可能です。

外置きグッズの片付けでよくあるお悩み

・庭にバケツ・ホース・工具が放置されたままになっている

・空のプランターが溜まっているが処分方法が分からない

・さびた物干し台やガーデンチェアをどう捨てればいいか分からない

・重くて汚れているので自分では運べない

・外置き品と室内不用品をまとめて一気に処分したい

外置きグッズでよく出る不用品例

バケツ・じょうろ・如雨露

ホース・散水用品

工具・農具

プランター・植木鉢

物干し台・外置き家具

回収品目の詳細例

バケツ・水まわり用品

古いバケツ（大小）、じょうろ、洗車用バケツ、ウォータータンクなど

ホース・散水系

カビや汚れの付いたホース一式、散水ノズル、ホースリール、スプリンクラーなど

工具・農具・外作業グッズ

使わなくなったスコップ、熊手、草刈り機、電動工具一式、脚立など

プランター・植木鉢

空のプランター（大小）、割れた植木鉢、使い終わった園芸グッズなど

物干し台・外置き家具

さびた物干し台、古いガーデンチェア・テーブル、物置の残骸など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・庭や玄関先の外置きガラクタをまとめて処分したい方

・ホース・工具・プランターの処分方法が分からない方

・春の庭整理で大量に不用品が出た方

・秦野市で不用品回収を探している方

・室内不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

汚れていても、さびていても、写真を送っていただければそのまま見積もりが可能です。庭や外置きスペースの状況を1枚撮って送るだけでOK。

「外置き品と室内の不用品を一緒に出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「秦野市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 秦野市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/hadanoshi/

📰 秦野市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/hadanoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)