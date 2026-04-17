【茅ヶ崎市限定】4月は″サーフやめた人の残置物″回収キャンペーン｜ボード・ウェットスーツ対応｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

茅ヶ崎市は湘南を代表するサーフタウンとして知られ、サーフィン文化が深く根付いたエリアです。サーファーが多く住む街だからこそ、一方で「昔はやっていたが今はもうやっていない」というサーフィン卒業者も多い街でもあります。

部屋の隅に立てかけたままのサーフボード、クローゼットに押し込んだウェットスーツ、タッパーやリーシュコードがまとめて入ったバッグ、ワックスが溶けたままのデッキパッド。「もうやらないとわかっているが、高かったから捨てられない」サーフ道具が場所を取り続けていませんか？

サーフボードは長く大きく、部屋や玄関に置くと生活スペースを圧迫します。ウェットスーツも嵩があり、自分でゴミに出すには大変な不用品の代表格です。

4月はサーフシーズン本番前のタイミング。「今シーズンも行かない」と確信したなら、この機会に残置物を一気に整理してみませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、茅ヶ崎市限定で"サーフやめた人の残置物"まとめて回収キャンペーンを実施します。

サーフボード・ウェットスーツ・サーフ用品一式などサーフ道具を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

使わないサーフ道具を、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

茅ヶ崎市はサーフィンが身近な街だからこそ、サーフ道具が家庭に蓄積しやすいエリアでもあります。

特に

・複数枚所有しているサーフボード

・シーズンごとに使い分けていたウェットスーツ

・ボードワックス・フィンなどの細かいサーフ用品

は、「やめた後の処分先が見つかりにくい」「売れなかった」という理由から放置されやすいアイテムです。

4月のサーフシーズン前に、こうしたサーフ道具の整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："サーフやめた人の残置物"まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・サーフボード（ショート・ロング・ファン）

・ウェットスーツ全般

・リーシュコード・フィンセット

・デッキパッド・ワックス・リペア用品

・ボードケース・サーフラック・サーフ用品全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「茅ヶ崎市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（茅ヶ崎市全域）

対応地域例

茅ヶ崎、辻堂、香川、松浪、中海岸、東海岸、円蔵、矢畑、芹沢、下寺尾、西久保など茅ヶ崎市全域

※上記以外も茅ヶ崎市全域で対応可能です。

サーフ道具の片付けでよくあるお悩み

・サーフボードが大きくて処分する方法が分からない

・ウェットスーツの捨て方（素材）が分からない

・フリマ・売却を試みたが売れなかった

・「高かった」「思い出がある」と捨てる決断ができない

・ボード・ウェットスーツ・小物をまとめて一気に処分したい

サーフ道具でよく出る不用品例

サーフボード・ロングボード

ウェットスーツ

リーシュコード・フィン

デッキパッド・ワックス

サーフラック・ボードケース

回収品目の詳細例

サーフボード各種

ショートボード、ロングボード、ファンボード、ミッドレングス、ボディボードなど

ウェットスーツ

フルスーツ、スプリング、シーガル、タッパー（ベスト）、インナーなど

リーシュコード・フィン・小物

リーシュコード（各サイズ）、フィンセット、フィンキーなど

デッキパッド・ワックス・メンテ用品

デッキパッド一式、サーフワックス（大量）、リペアキット、コンプレッサーなど

サーフラック・収納・ケース類

壁掛けサーフラック、ボードバッグ・ケース、サーフトロリーなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・サーフィンをやめてボード・ウェットスーツが残っている方

・サーフ道具の処分方法が分からない方

・フリマで売れなかったサーフ用品をまとめて処分したい方

・茅ヶ崎市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

サーフボードの枚数・ウェットスーツの状態など、写真一枚で見積もり確認ができます。

「ボードだけでも対象？」「サーフ用品以外も一緒に出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「茅ヶ崎市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 茅ヶ崎市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/chigasakishi/

📰 茅ヶ崎市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/chigasakishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)