映画「ちくわっちゃ！」慶州国際映画祭　応募総数1,144本の中から最高賞グランプリを受賞

株式会社LPJ

株式会社LPJによる製作第一作映画「ちくわっちゃ！」（脚本・監督：三坂知絵子）が、韓国・慶州で開催された慶州国際映画祭2026において、応募総数1,144本の中から最高賞グランプリである太宗武烈王賞を受賞しました。

映画「ちくわっちゃ！」日本語版ポスター (C)2025 LPJ Ltd.

慶州国際映画祭は、韓国の南東部、慶尚北道にある歴史都市・慶州で開催される国際映画祭であり、新羅王朝の都として約千年の歴史を有する文化的背景を基盤に、人間性や地域性、文化的価値に根ざした作品を重視する映画祭です。本映画祭は、前身である「慶州ファラン青少年短編映画祭」から発展し、2026年より国際映画祭として新たなスタートを切りました。アジアにおける新たな映画文化の発信拠点として注目されています。

映画『ちくわっちゃ！』の三坂知絵子監督も慶州に招かれ、開幕式・授賞式に参加したほか、テレビ・ラジオなど各種メディアのインタビューに応じるなど、現地での交流を深めました。

三坂知絵子監督《三坂知絵子監督・受賞コメント》

映画『ちくわっちゃ！』を監督しました三坂知絵子です。

慶州国際映画祭でグランプリを受賞し、本当に嬉しいです。

審査委員長であるミン・ギョンウォン監督をはじめ、映画祭の皆様、『ちくわっちゃ！』に参加してくださったキャスト・スタッフの皆様、そして観客の皆様に心から感謝申し上げます。

千年の歴史を持つ慶州という特別な場所で、新しい国際映画祭が開催され、その中でこのような名誉ある賞をいただけたことを大変光栄に思います。

慶州は、長い歴史と文化を大切にしながら、そこから新たな表現や交流を生み出そうとしている街であり、深い敬意を抱いております。

私の映画『ちくわっちゃ！』は、日本の本州の最西端である下関という土地に根ざした日常や食文化を通して、人と人とのつながりを描いた作品です。

また私はこの作品の中で、年齢や性別に関わらず、誰の中にも夢に向かう特別な力があり、それに気づくきっかけは身近な人の笑顔だということを描きました。

土地に息づく文化が人を結び、新しい出会いを生んでいくという点で、慶州の持つ魅力ともどこか響き合うものがあるのではないかと感じています。

慶州と下関は、直線距離でおよそ260キロほどと、海を隔てていながら非常に近い場所にあります。

日本と韓国は古くから文化的な交流を重ねてきましたが、映画を通してあらためてそのつながりを感じられることを大変嬉しく思います。

国をこえて、この作品が、誰かの一歩につながるきっかけになれば幸いです。

本当にありがとうございました。

和白新聞(화백신문)2026年3月30日ウェブサイト掲載記事タイトル「慶州国際映画祭 大賞“太宗武烈王賞” 日本の三坂知絵子監督が受賞」写真キャプション「慶尚北道文化産業課長チョン・スミ氏が、大賞を受賞した三坂知絵子監督に祝賀の花束を渡しました」https://www.whabaeg.com/news/articleView.html?idxno=10528

【慶州国際映画祭2026 開催概要】

英語表記：Gyeongju International Film Festival 2026

日程：2026年3月26日～28日

会場：ロッテシネマ慶州黄城

慶州国際映画祭2026 ロゴ慶州国際映画祭2026 ポスター

■慶州国際映画祭 代表

ユン・ジョンヒョン（윤종현）氏 和白新聞 代表

■共同組織委員長

イ・サンゴル（이상걸）氏 慶州商工会議所 会長

オ・イルソン（어일선）氏 清州大学芸術大学 学長



■審査委員長

ミン・ギョンウォン（민경원）氏 映画監督・順天郷大学 教授

■執行委員長

アン・ソクファン（안석환）氏 俳優

※なお、映画「ちくわっちゃ！」フルバージョンは42分57秒の作品ですが、慶州国際映画祭は応募条件が30分以内の映画であるため、「ちくわっちゃ！（29分57秒版）」を応募し、上映されました。

映画「ちくわっちゃ！」は、

・第11回 あわら湯けむり映画祭」（福井県）審査員特別賞 受賞

・第4回 彩の国市民映画祭2026」（埼玉県）グランプリ 受賞

・第12回 ネバダ・ウィメンズ・フィルムフェスティバル」（アメリカ・ラスベガス）優秀国際映画賞 ノミネート

・第15回 CMSラクナウ国際子ども映画祭2026」（インド）短編コンペティション部門 ノミネート

など、国内外の映画祭での上映が続いており、大きな注目を集めています。

今後とも映画「ちくわっちゃ！」にぜひご注目ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

映画「ちくわっちゃ！」英語版ポスター (C)2025 LPJ Ltd.

映画「ちくわっちゃ！」製作 株式会社LPJ

映画「ちくわっちゃ！」（脚本・監督：三坂知絵子）

《これまでに受賞・ノミネート・上映された映画祭》

2026年4月17日現在、19の映画祭で受賞・ノミネート・上映されています。

（海外の映画祭7、国内の映画祭12）

■「カンヌ国際映画祭2025」（フランス・カンヌ）

ショートフィルムコーナー正式出品（2025年5月）

■「第1回 栃木国際映画祭」（栃木県）

国際短編コンペティション部門

監督賞を受賞（2025年9月）

■「マドリード国際映画祭2025」 （2025年10月）

外国語映画部門 最優秀短編映画作品賞ノミネート（「ちくわっちゃ！」）

外国語映画部門 最優秀短編映画監督賞ノミネート（監督:三坂知絵子）

外国語映画部門 最優秀短編映画編集賞ノミネート（編集:小野寺拓也さん）

外国語映画部門 最優秀俳優賞ノミネート（井伊巧さん）

外国語映画部門 最優秀女優賞ノミネート（我妻麻衣さん）

■「ボーンマス国際映画祭2025」（イギリス）

国際短編映画部門

ノミネート・上映（2025年10月）

■「第32回 キネコ国際映画祭」（東京都）

コンペティション（チルドレン部門・長編作品）

ノミネート・上映（2025年10月-11月）

■「ニューヨーク国際フィルムアワード」

（New York International Film Awards）

［アメリカ・ニューヨークを拠点とする月例の国際映画アワードであり、

IMDb（インターネット・ムービー・データベース）公認の映画賞］

2025年10月度受賞者

「ちくわっちゃ！」キャスト・スタッフが

計22冠を受賞

■「山形国際ムービーフェスティバル2025」（山形県）

コンペティション部門

準グランプリ・観客賞・U-NEXT賞を受賞（2025年11月）

■「信州諏訪ふるさと国際映画祭2025」（長野県）

コンペティション部門

優秀中編作品賞・ふるさと大賞を受賞（2025年11月）

■「第3回 瀬戸内アドベンチャー・フィルムフェスティバル」（香川県）

コンペティション部門

正式出品・上映（2025年11月29日）

■「第3回 各務原映画祭」（岐阜県）

上映（2025年12月13日）

■「第2回 ふくおか国際映画祭 With Everyone」（福岡県）

短編映画コンペティション

ノミネート・上映

作品賞・観客賞を受賞（2025年12月25日）

■「第5回 MBTみんなで守るいのちの映画祭」（東京都）

ノミネート・上映

入賞（2026年1月17日）

■「土と森の映画祭」（栃木県）

上映（2026年2月7日・8日）

■「第4回 アマミ・シネマ・フェスティバル」（鹿児島県）

一般公募部門

ノミネート・上映（2026年2月14日・15 日）

■「第11回 あわら湯けむり映画祭」（福井県）

ノミネート・上映

審査員特別賞を上映（2026年2月28日～3月7日）

■「第4回 彩の国市民映画祭2026」（埼玉県）

ノミネート・上映

グランプリを受賞（2026年3月7日）

■「第12回 ネバダ・ウィメンズ・フィルムフェスティバル」（アメリカ・ラスベガス）

優秀国際映画賞ノミネート

短編部門にて上映

（ネバダ大学ラスベガス校にて2026年3月19日～22日）

■「慶州国際映画祭2026」（韓国・慶州）

ノミネート・上映

最高賞グランプリ［太宗武烈王賞］を受賞（2026年3月26日～28日）

■「第15回 CMSラクナウ国際子ども映画祭2026」（インド）

短編コンペティション部門

ノミネート・上映（2026年4月6日～12日）

＜＜映画「ちくわっちゃ！」あらすじ＞＞

東京で暮らす小学生の兄弟、カイとヒロは、

夏休みを下関の叔母マユの家で過ごすことになった。

叔母が住んでいるのは「神様が住む島」という言い伝えがある蓋井島。

豊かな自然の中、地元のさまざまな人たちとの交流を通じて、多様な価値観を知る２人。

ある日カイは、下関のちくわを食べ、その美味しさに感動。

ちくわの美味しさを世界中に伝えるために、地元の人たちと一緒に配信番組を作る。

関門海峡での華やかなドローンショーの夜、カイは母にある決断を伝える。

＜＜映画「ちくわっちゃ！」主な登場人物＞＞

ちくわを食べる兄カイ（井伊巧）と弟ヒロ（松本悠希） (C)2025 LPJ Ltd.

・小学６年生の兄 カイ（キャスト：井伊巧）

・小学３年生の弟 ヒロ（キャスト：松本悠希）

・蓋井島の少女 キノ（キャスト：西光里咲）

・カイとヒロの叔母 マユ（キャスト：我妻麻衣）

・カイとヒロの母 ツツジ（キャスト：三坂知絵子）

・ドローンスクールの生徒 領造（キャスト：どさけん）

・ちくわ職人 シゲル（キャスト：ユウサミイ）

映画「ちくわっちゃ！」（2025年／日本）キャスト・スタッフ

上段左より シゲル（ユウサミイ）、キノ（西光里咲）、カイ（井伊巧）、ヒロ（松本悠希）、領造（どさけん）、下段左より マユ（我妻麻衣）、蓋井島で歌うキノの後ろ姿、ツツジ（三坂知絵子） (C)2025 LPJ Ltd.

《出演》

井伊巧 松本悠希 西光里咲

我妻麻衣 三坂知絵子

望月彩生 齊藤蘭 さいとうますみ 永田マミ

釘崎晴香 中村心咲 松本志津 畑中ひより

どさけん ユウサミイ

《スタッフ》

脚本・監督：三坂知絵子

撮影：玉田詠空

録音：織笠想真

衣装デザイン：浜井弘治

ヘアメイク：重本志江

編集・VFX：小野寺拓也

制作担当：篠田知宏

アクティングコーチ：我妻麻衣

撮影助手：渡邉隼士 高松博由樹

制作インターン：江藤澄香

記録写真：小笠原克樹

劇中イラスト・ロゴデザイン：北野彩

音響効果：田中俊

スタジオエンジニア：堀修生

グレーディング：大嶋“隊長”俊之

ポスプロコーディネート：豊里泰宏

ポスプロ進行：平見優子

英語字幕：松田慎介

《劇中楽曲》

「As One -Kino’s song-」

作詞・作曲：西光里咲

楽曲制作アドバイザー：ユウサミイ

プロデューサー：三坂知絵子

協力プロデューサー：鴻池和彦

制作プロダクション：株式会社LPJ

企画・製作：株式会社LPJ LPJ子ども演技ワークショップ

《協力》

下関市 下関フィルムコミッション

ドローンスクール下関 市村蒲鉾

下関市吉見地区まちづくり協議会

民宿おけや 山口県漁業協同組合蓋井島支店

丸山日和 明石被服興業株式会社 日繊産業株式会社

舞台アトリエ[sana] 学校法人細谷学園 細谷高等専修学校 vaca-tion

株式会社キューブフィルム 株式会社cinepos

jojofilm ヴィジョンファーム

株式会社シンクイ 自在音響スタジオ dottedline studio

atelier ism 株式会社うるとらはまいデザイン事務所

和田山企画 劇団ひまわり 吉本興業 株式会社アクロスエンタテインメント

一般社団法人IMPRO KIDS TOKYO

＜＜映画「ちくわっちゃ！」を製作した「LPJ」について＞＞

株式会社LPJ ロゴ

「リトルプロフェッショナル・ジャパン」（Little Professional Japan）は、子どもたちの文化的活動を支援する団体です。普段は「LPJ」あるいは「リトプロ」と呼ばれています。

2018年12月に設立され、活動を開始。2023年6月に「株式会社LPJ」として法人化されました。

表現の分野でプロフェッショナルな活動をしている子どもたちと保護者の方に向けての、技術面・心理面・生活面・教育面などの情報共有、ワークショップ、イベント、心身のケアサポートなどをおこなっている団体です。

特に、演技のプロフェッショナル、いわゆる「子役」活動をおこなっている子どもたちと保護者の方を対象とした支援をおこなっています。

LPJでは、お芝居が好きな子どもたち向けの演技ワークショップを定期的に開催しています。

「演技を通じて、自分を知る。社会とつながる。世界と出会う！」をモットーに、誰でも楽しく演技を学べる場所として、設立以来たくさんのかたがワークショップに参加してくださっています。

子ども向けの劇団や芸能プロダクションやキッズモデル事務所などはたくさんありますが、LPJは、特定の事務所やプロダクションと関係なく「子役活動そのもの」を支援している団体です。

日本では、「子役活動そのもの」が、これまであまり情報が可視化されてこなかったように思います。子どもと芸術に関する法律のこと、勉学との両立、家庭との関わり、経済的な面、など……「どうすればいいのか？」と悩んでいる子どもたちと保護者の方の力になりたい！そして、子役が参加する映像や舞台の制作環境がよりよい状態になるように改善してゆきたい！その思いから「リトルプロフェッショナル・ジャパン」（LPJ）を立ち上げました。

2024年からは子どもたちが主役の映画の製作も開始。

LPJ製作第一作となる映画「ちくわっちゃ！」は世界の映画祭へ挑戦を続けています。

これからのLPJの活動にぜひご期待ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

LPJ代表 三坂知絵子

【三坂知絵子（みさか・ちえこ）プロフィール】

山口県下関市出身。女優、映画監督、プロデューサー。

中学生の頃より地元の劇団で演劇を始め、早稲田大学第一文学部にて演劇学を、東京大学大学院にてメディア環境学を修める。

俳優として活動するなかで、子役活動をおこなう子どもたちと保護者がさまざまな不安や悩みを抱えていることを知る。

「少しでも何か役に立ちたい」という思いから、2018年、子どもたちの文化的活動を支援する団体

「リトルプロフェッショナル・ジャパン」（LPJ）を立ち上げ、主に表現の分野でプロフェッショナルな活動をしている子どもたちと保護者に向けてのワークショップや芸術活動に関する制作現場環境の調査研究などをおこなっている。

初監督作品「ちくわっちゃ！」が注目を集めている。

【メイキング写真】撮影現場での三坂知絵子監督 (C)2025 LPJ Ltd.

映画の最新情報は

映画公式ウェブサイトおよび製作会社LPJのSNSにて更新中です。

■映画「ちくわっちゃ！」公式ウェブサイト

https://littleprofessional.jp/chikuwaccha/

■LPJ 公式Facebook

https://www.facebook.com/LPJWS/

【映画「ちくわっちゃ！」およびプレスリリースに関する問い合わせ先】

株式会社LPJ

littleprofessionaljapan@gmail.com

株式会社LPJ

LPJ［リトルプロフェッショナル・ジャパン］は子どもたちの文化的活動を支援する会社です。「演技を通じて、自分を知る。社会とつながる。世界と出会う！」をモットーに、主に表現の分野でプロフェッショナルな活動をしている子どもたちと保護者に向けてのワークショップや、キャスティング業務、芸術活動に関する制作現場環境の調査研究などをおこなっています。子どもたちが主役の映画の製作も開始しました。