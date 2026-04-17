【我孫子市限定】4月は″謎の健康グッズ″回収キャンペーン｜足ツボ・腹筋ローラーまとめて処分｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

我孫子市は手賀沼沿いの落ち着いた住宅地で、40～60代のファミリー・シニア世帯が多く暮らすエリアです。健康意識が高い世代が多い地域ゆえ、「健康のために何か始めよう」と器具を購入したものの、気づけば使わないまま物置に眠っている--そんなケースが少なくありません。

腹筋ローラー、足ツボマット、ぶら下がり健康器、バランスボール。「三日坊主で終わった健康グッズ」「もらったけど使っていないマッサージ機」「大きすぎて邪魔になった筋トレ器具」が、押し入れやガレージを占領していませんか？

特にぶら下がり健康器やルームバイクなどは大型でかさばり、粗大ごみに出すにも手間がかかるため、処分が先送りになりやすいアイテムです。

4月は模様替えや新生活の整理が進むタイミング。「使わないとわかっている健康グッズを一気に処分する」きっかけにしてみませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、我孫子市限定で"謎の健康グッズ"まとめて回収キャンペーンを実施します。

足ツボ・腹筋ローラー・マッサージ機など健康グッズを含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

使わない健康グッズを、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

我孫子市は落ち着いた住宅地で、健康意識の高い世代が多く暮らすエリアです。

そのため

・テレビ通販で購入した健康グッズ

・プレゼントでもらったが使っていないマッサージ機

・「運動しよう」と意気込んで買った筋トレ器具

が家庭内に蓄積しやすく、処分タイミングを逃したまま放置されるケースも多く見られます。

こうした使われていない健康グッズの整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："謎の健康グッズ"まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・腹筋ローラー・ダンベル・筋トレ器具

・足ツボマット・マッサージ機

・ぶら下がり健康器

・バランスボール・ヨガマット

・ルームバイク・ステッパー

備考（合言葉）：事前見積もり時に「我孫子市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（我孫子市全域）

対応地域例

我孫子、天王台、新木、湖北、布佐、柴崎、久寺家、白山、根戸など我孫子市全域

※上記以外も我孫子市全域で対応可能です。

健康グッズの片付けでよくあるお悩み

・腹筋ローラーが押し入れの奥で眠っている

・ぶら下がり健康器が大きくて処分方法が分からない

・マッサージ機・足ツボグッズがいつの間にか増えた

・「いつか使うかも」と思って捨てられずにいる

・大型器具を粗大ごみに出す手続きが面倒

健康グッズでよく出る不用品例

腹筋ローラー・筋トレ器具

足ツボマット・マッサージ機

ぶら下がり健康器

バランスボール・ヨガマット

ルームバイク・ウォーカー

回収品目の詳細例

腹筋・筋トレ器具

腹筋ローラー、腹筋マシン、ダンベル、チューブ、プッシュアップバーなど

足ツボ・マッサージ系

足ツボマット、フットマッサージャー、首・肩マッサージ機、電動マッサージチェアなど

ぶら下がり健康器・懸垂バー

ぶら下がり健康器一式、ドア取り付け型懸垂バー、逆立ち器具など

ヨガ・ストレッチ系

バランスボール、ヨガマット、ストレッチポール、バランスボードなど

有酸素系マシン

ルームバイク、ステッパー、ルームウォーカー（小型トレッドミル）など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・買ったまま使っていない健康グッズを処分したい方

・ぶら下がり健康器やルームバイクを片付けたい方

・マッサージ機・筋トレ器具をまとめて整理したい方

・我孫子市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

ぶら下がり健康器やルームバイクなど大型の健康グッズも、写真1枚で状況確認ができます。

「これも健康グッズに入る？」「複数まとめて出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「我孫子市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 我孫子市のサービス詳細はこちら

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📰 我孫子市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)