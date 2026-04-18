4月18日「良い歯の日」に合わせ、渋谷区の特別養護老人ホーム「美竹の丘・しぶや」へ口腔ケアセットを寄贈

ホワイトエッセンス株式会社

ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国344の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、4月18日「良い歯の日」を記念し、渋谷区立特別養護老人ホーム「美竹の丘・しぶや」に対して、当社が販売する歯磨剤・歯ブラシ・デンタルフロスをセットにした「口腔ケアセット」を寄贈いたしましたことをお知らせいたします。

■寄贈の背景

4月18日は「良い歯の日」（語呂合わせ：41＝よい、8＝歯）として広く知られており、口腔の健康への意識を高める大切な記念日です。近年、高齢者の誤嚥性肺炎予防や全身の健康維持において、日常的な口腔ケアの重要性がますます注目されています。

ホワイトエッセンスは「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、この意義ある記念日に合わせて、渋谷区内の特別養護老人ホーム「美竹の丘・しぶや」の入居者160名の皆さまに、日々の口腔ケアをより快適に続けていただけるよう、口腔ケアセットを寄贈いたしました。

■寄贈概要

■口腔ケアセットの内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32161/table/83_1_946a1385e856fb3c4981bfc75eab64ef.jpg?v=202604181151 ]

今回寄贈する「口腔ケアセット」は、ホワイトエッセンスが歯科医師・歯科衛生士の知見を取り入れて開発・販売する以下の5点をセットにしたものです。

１.歯磨剤

商品名：クリストホワイト

金額 ：2,420円（税込）

特徴 ：ナノプラチナが配合

２.歯磨剤

商品名：ペリオテクト

金額 ：2,420円（税込）

特徴 ：むし歯予防に有効なフッ素900ppmを配合

３.歯ブラシ

商品名：プラチナ

金額 ：693円（税込）

特徴 ：先端が小さく、口腔内の隅々まで届きやすい設計

４.歯ブラシ

商品名：SHINIST（フッ素）

金額 ：693円（税込）

特徴 ：ブラシにフッ素が配合

５.フロス

商品名：フロスF3

金額 ：550円（税込）

特徴 ：歯間プラークを効果的に除去

■今後の取り組み

ホワイトエッセンスは、今後もこのような社会貢献活動を通じて、年齢を問わずすべての方が健康な歯と笑顔を維持できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。ホワイトニングやクリーニングなどの専門サービスで培った技術・製品を活かし、地域の皆さまの口腔の健康をサポートし続けてまいります。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と435万件※1と多くの症例実績数の元、全国に337医院をフランチャイズ展開し※2、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※3と中途解約制度の完備などがあります。歯と口もとの美と健康については私たちにお任せください。

※1：ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2025年9月30日までの合計実績

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金致します。

【本件に関するお問い合わせ先】

ホワイトエッセンス株式会社 広報担当

TEL：03-6434-1463 10:00～19:00（日曜・祝日除く）

URL：https://www.whiteessence.com/