超豪華！『テレビ千鳥』SP企画「沖縄に行きたいんじゃ!!」未公開シーンを含めた《完全版》と完全新作の《オリジナルコンテンツ》がTELASA(テラサ)で独占配信スタート！

TELASA株式会社

『テレビ千鳥』

「沖縄に行きたいんじゃ!! 完全版」

「テラサオリジナル 沖縄に行きたいんじゃ!!」

4月17日（金） 24時15分～TELASA（テラサ）で独占配信スタート！

◆配信URL： https://www.telasa.jp/series/9476

（C)テレビ朝日

沖縄マスター・大悟がノブの希望を全部かなえる最高のツアーをプロデュースする

『テレビ千鳥』１時間SP「沖縄に行きたんじゃ!!」。

TELASA（テラサ）では、この１時間SPに未公開シーンを加えた《完全版》と

完全新作の《オリジナルコンテンツ》の２本同時独占配信がスタート！

ノブと大悟が今一番やりたいことをやる純度100％バラエティー『テレビ千鳥』（毎週火曜よる11:15放送 ※一部地域を除く）。さきほど「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題した１時間スペシャルが放送され、仕事でもプライベートでもよく沖縄を訪れる自称沖縄マスター・大悟が、ノブの希望をすべてかなえる最高のツアーをプロデュースしました。しかし、ノブが挙げた「沖縄っぽい浮かれた衣装がいい」という最初の希望から“思ってたんと違う”事態に…。その後も《海沿いでゴルフ》《シュノーケリング》《絶品沖縄グルメ》、そして《三線で沖縄の音楽を聴く》と、ノブの希望に沿って実現した大悟のプランはことごとく大間違い！ どんどんテンションが下がっていくノブと、ますます盛り上がっていく大悟が、間違いだらけの沖縄旅行を繰り広げました。

２人の爆笑珍道中の余韻が残る中、動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、地上波で放送されたこの１時間スペシャルに未公開シーンを加えた『沖縄に行きたいんじゃ!! 完全版』と、撮り下ろしの完全新作『テラサオリジナル 沖縄に行きたいんじゃ!!』の２本同時独占配信がスタートしました。

(C)テレビ朝日（C)テレビ朝日

テラサ完全撮り下ろしの新作では沖縄のアミューズメント施設へ！

しかし、到着するなり「アホか！」とノブのイライラはMAXに！

はたして、大悟がノブを連れて行った人気スポットとは…!?

さらに、未公開シーン満載の《完全版》も必見！

（C)テレビ朝日（C)テレビ朝日（C)テレビ朝日

『沖縄に行きたいんじゃ!!完全版』には、１時間スペシャルに収まらなかった未公開シーンもたっぷり追加！ SPの放送前に先行公開された『沖縄に行きたいんじゃ!!SP 千鳥思い出トーク』では、ノブの「オープンカーかリムジンで楽しく移動したい」という希望を木っ端みじんに打ち砕いたギチギチの車中の様子が地上波で放送されるかどうかが議題に…。「“ロング車中”はオンエアしてるやろ」という大悟と「地上波でオンエアしてるわけないやろ！」というノブの予想が真っ向対立！ はたして、完全版には“ロング車中”で繰り広げられた２人のトークが収録されているのでしょうか!? ほかにも、大悟がプロデュースした各スポットでの未公開シーンもたっぷりお届けしますので、地上波放送を見た方も絶対に見逃せません！

また、完全撮り下ろしの新作『テラサオリジナル 沖縄に行きたいんじゃ!!』も同時配信！ 事前の作戦会議で「今度家族で来たときにも遊べるところ」「水族館などのアミューズメント施設」と、沖縄らしいアクティビティーを希望していたノブの望みをかなえるべく、大悟が全力でプロデュース！

しかし、そのスポットに到着するやいなや、ノブは「アホ！」とイライラMAX！その後、大悟と渋々ゲーム対決に挑むことになるのですが…!? はたして、大悟はノブをどんなスポットに連れて行ったのか――。その全貌が見られるのはテラサだけ！ 未公開シーン満載の《完全版》と合わせて、ぜひテラサでお楽しみください。

＜配信概要＞

◆タイトル： テラサオリジナル『テレビ千鳥』 沖縄に行きたいんじゃ!!

◆配信日時： 4月17日（金） 24時15分～2本同時 独占配信スタート

◆配信URL： https://www.telasa.jp/series/9476

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）～。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited

【TELASA公式X】 https://x.com/telasa_jp （@telasa_jp）

【TELASA公式Instagram】 https://www.instagram.com/telasa_jp/ （@telasa_jp）