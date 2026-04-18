ニコニコ超会議2026にシン・いばらきメシ初出店！！

シン・いばらきメシ総選挙実行委員会

2024年10月に茨城県を代表する新たな「ご当地グルメ」を創出するために開催したイベント「シン・いばらきメシ総選挙2024 ～市町村対抗 いばらき最強グルメ決定戦～」で見事グランプリに輝いた一般料理部門の「シン・茨城あげそば（五霞町）」とスイーツ部門の「ダイヤモンブラン（小美玉市）」が、「ニコニコ超会議2026」に初出店することとなりました。当日は、「超シン・いばらきメシ」として特別に茨城県食材をグルメにトッピングできるトッピングガチャ企画をご用意しております。

また、ニコニコ超会議2026への出店初日を皮切りに、ニコニコ超会議2026会場及び茨城県内等で提供している「シン・いばらきメシ総選挙2024エントリーグルメ」をおいしく食べていただいた写真や動画をSNS等へ投稿していただく「#シン・いばらきメシ食べてみたキャンペーン」を実施します。

ニコニコ超会議2026出店概要

■日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00

26日（日）10:00～17:00

■場所：幕張メッセ 国際展示場（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） ホール5 B26

■出店グルメ：シン・茨城あげそば（五霞町）・ダイヤモンブラン（小美玉市）

■ニコニコ超会議2026公式ホームページ：https://chokaigi.jp/

イベント限定企画 各グルメ1日50回限定！ 「超トッピングガチャ」

販売グルメをご購入いただいた方限定で、販売グルメの上にトッピングできるガチャガチャを購入いただけます。 （300円（税込）／回）

常陸牛や霞ヶ浦キャビアなど豪華トッピングがあたるかも！？

ニコニコ超会議2026出店グルメ

シン・いばらきメシ総選挙2024 一般料理部門グランプリ

『シン・茨城あげそば』（五霞町）

全国的にも有名な香り高い常陸秋そばを揚げ、県産野菜をたっぷりトッピング。常陸秋そばは揚げることで甘みが増し、新たな食感を味わえます。

■提供価格：600円（税込）

■県内提供店舗：道の駅ごか 猿島郡五霞町ごかみらい13-3

シン・いばらきメシ総選挙2024 スイーツ部門グランプリ

『ダイヤモンブラン』（小美玉市）

霞ヶ浦越しに見る筑波山に夕日が沈んでいく絶景「ダイヤモンド筑波」をイメージして誕生したスイーツ！ 2種類のアイスクリームに、絞りたての金色さつまいもクリームをたっぷりかけた逸品！

■提供価格：700円（税込）

■県内提供店舗：おみるく（空のえき「そ・ら・ら」内） 茨城県小美玉市山野1628-44

#シン・いばらきメシ食べてみたキャンペーン

#シン・いばらきメシ食べてみたキャンペーン概要

シン・いばらきメシグルメの魅力を効果的に伝えているSNS等の投稿を大募集！

■キャンペーン期間

2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）

■応募方法

「#シンいばらきメシ食べてみた」をつけて、キャンペーン対象SNS等（X、Instagram、TikTok、YouTube、ニコニコ動画）のうち任意のプラットフォームへ投稿

※写真・動画を問わず、幅広い投稿を募集しております。

■賞品

常陸牛 塊（2キロ）×2名

常陸の輝き 塊（3キロ）×3名

※シン・いばらきメシ総選挙実行委員会で優秀投稿を決定のうえ、賞品を発送いたします。

キャンペーン期間中のシン・いばらきメシ提供情報はこちらからご確認ください。

https://www.ibarakigourmet-guide.pref.ibaraki.jp/topics2026/3732/

「シン・いばらきメシ総選挙2024」とは

食材の宝庫・茨城県を代表する新たな「ご当地グルメ」を決定すべく、茨城県内全44市町村から80グルメが参加したグルメイベント。 来場者による投票や専門家による審査により、一般料理部門では「シン・茨城あげそば」（五霞町）が、スイーツ部門では「ダイヤモンブラン」（小美玉市）がそれぞれグランプリに輝きました。

次回「シン・いばらきメシ総選挙2026」開催決定！

開催日程：2026年10月10日（土）～10月12日（月・祝）

会場：茨城県三の丸庁舎（水戸市三の丸1-5-38）