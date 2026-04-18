【秋葉原に新拠点誕生】トレカ専門店「TCG GATE」4月18日グランドオープン　PSA10オリパ5種＆福袋を数量限定販売

株式会社Anmore

株式会社Anmore(https://anmore.jp/)（本社：東京都）は、トレーディングカード専門店「TCG GATE（ティーシージーゲート）」を、2026年4月18日（土）～4月20日（月）の3日間、東京・秋葉原にてグランドオープンいたします。

本店舗は、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに掲げ、“JAPANESE IMPACT”としてその魅力を国内外へ届ける体験型トレーディングカード専門店です。

PSA鑑定カードや限定カード、コレクター向けの希少性の高い商品を中心に取り扱い、単なる売買の場ではなく、来店そのものが特別な体験となる空間づくりを目指しています。

■ グランドオープン記念企画

１. グランドオープン記念「福袋」

PSA鑑定カード、未開封BOX、限定カードなどを封入した福袋を数量限定で販売いたします。

希少性の高い商品を中心に構成し、コレクターおよびトレーディングカードファンに向けた特別企画となっております。

オリパI

オリパII

オリパIII

オリパIV

２. グランドオープン記念オリジナルパック（全5種）

PSA10鑑定カードを含むコレクター向けラインナップを中心としたオリジナルパックを全5種展開いたします。

高額カードからコレクション性の高いカードまで幅広く構成し、数量限定で販売いたします。

いずれの企画も数量限定となり、なくなり次第終了となります。

※販売方法および整理券情報については、公式X(https://x.com/tcg__gate)にて随時ご案内いたします。

■ 店舗概要

店舗名：TCG GATE

所在地：東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階

(https://share.google/MpsDKANvL6pELavF8)アクセス：JR「秋葉原駅」電気街口より徒歩約5分／東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩約1分

グランドオープン期間：2026年4月18日（土）～4月20日（月）

営業時間：12:00～20:00（不定休）

公式サイト：https://lit.link/tcg_gate

公式X：https://x.com/tcg__gate

■本件に関するお問い合わせ

本件に関する取材・掲載・各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com