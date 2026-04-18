兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント予選会出場者募集中！

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社とデイリースポーツは、2026播州信用金庫カップ「第15回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント」（6月26日開催）に先立ち、予選会の出場者を募集しています。

予選会は5月19日および27日の2日間、兵庫県小野市の小野東洋ゴルフ倶楽部にて開催します。募集する種目は、本戦出場を目指す「アマチュア研修生予選会」と、プロアマ大会参加を目指す「プロアマにチャレンジ予選会」の2部門です。

予選・本選会場となる小野東洋ゴルフ倶楽部

「アマチュア研修生予選会」は、7月に予定されているJLPGAプロテスト一次予選会と同一コースで実施され、実践的な経験を積める機会となります。本戦（6月26日）の優勝者には、JLPGAステップアップツアー「山陽新聞レディースカップ」の出場権が贈られます。

一方、「プロアマにチャレンジ予選会」は、より多くの方に大会の魅力を体感していただくことを目的とした部門で、女性限定・レディースティー使用で実施します。通過者は本戦前日の6月25日に開催されるプロアマ大会に出場し、プロ選手とのラウンドを楽しむことができます。

いずれの部門も参加費は11,000円。大会の詳細および申し込みは、エントリーサイト「スポーツエントリー(https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/104416)」より受け付けています。

【開催概要】

2025年大会で優勝した日比野邑香選手

■大会名

2026播州信用金庫カップ 第15回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント

■本戦開催日

2026年6月26日（金）

■予選会日程

2026年5月19日（火）、27日（水）

■会場

小野東洋ゴルフ倶楽部（兵庫県小野市日吉町570-1）

■募集部門

・アマチュア研修生予選会

・プロアマにチャレンジ予選会

■参加費

11,000円（税込）

※当日、別途プレー料金として14,010円（税込、キャディ付）が各自負担となります

■申込方法

大会エントリーサイト「スポーツエントリー(https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/104416)」より

■主催

神戸新聞社、デイリースポーツ

■後援

関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、関西ゴルフ練習場連盟

■特別協賛

播州信用金庫

■協賛

ダンロップスポーツマーケティング 他

【問い合わせ先】

兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント事務局（神戸新聞社 事業局内）

電話：０７８-３６２-７０８６（平日１０時～１７時)