ITスキルやデジタルクリエイティブに特化したサンダーバード就労支援事業所「ラプラス」が群馬県前橋市に2026年8月1日開所予定

サンダーバード株式会社就労のイメージ

サンダーバード株式会社（本社：群馬県前橋市）は、

同市千代田町に就労移行支援 + 就労継続支援B型の多機能型である

サンダーバード就労支援事業所「ラプラス」を2026年8月1日に開所予定であることをお知らせいたします。

本事業所は、福祉×ITを掲げつづけてきた弊社が運営する強みを活かし、

未経験からITスキルを身につけ、自立や就労につなげる支援を提供します。

■ IT企業が運営する就労支援の意義

当社はこれまで、就労移行支援からの採用実績を有しており、「支援」と「実際の就労現場」の両方を理解しています。

その経験を活かし、単なる訓練ではなく、“実際に働ける力”を身につける支援を実現します。

■ 命名の由来

「ラプラス」とは、”LIFEにTechをプラスする”という言葉から来ています。

フランス語では「広場」や「居心地の良い場所」という意味もあり、

ご利用いただくすべての人にとって居場所になればと願って名付けました。

■ ラプラスの特長：最初の一歩を支える仕組み

ラプラスでは、未経験の方でも安心して取り組めるよう、以下の環境を整えています。

県内外で福祉×IT、プログラミング教育を10年以上やってきている弊社だからこそできる内容です。

・マニュアル完備で初めてでも安心

・作業を細分化し段階的に習得

・プログラミング未経験でも対応可能

・ピアスタッフ常駐

■ 事業概要

【開設場所】群馬県前橋市千代田町二丁目2-11 GSレジデンス 1階西側

【事業内容】就労継続支援B型14名、就労移行支援6名の多機能型

【開所予定】2026年8月1日（土）

※土日祝休みのため、実際の開始は8/3（月）を予定しております

■ サービス内容

・就労移行支援：ITスキル、ビジネスマナー等訓練および研修（基礎から対応）、就労支援・定着支援

・就労継続支援B型：データ入力、生成AIを活用したクリエイティブに関する作業（マニュアルあり）

※より具体的なスケジュールや作業内容に関しましては、パンフレットやホームページ、施設見学会、個別相談会などでお伝えしてまいります

■ 利用者サポート

・昼食提供あり

・送迎あり（要相談）

・個別相談対応

■ プレオープンについて

開所に先立ち、7月中旬頃にプレオープンとして以下を実施予定です。

※詳しい日時につきましては、後日お知らせいたします



・施設見学会

・個別相談会

・体験利用

■ 今後の展望

ラプラスでは、ITスキルを通じて「自分らしく生きること」と「働くことへの自信」を育み、

一人ひとりが社会で活躍できる環境づくりを目指します。

■ 会社概要

サンダーバード株式会社は、IT分野を中心に人材育成およびシステム開発を行う企業です。

就労支援とITを融合し、持続可能な人材育成モデルの構築に取り組んでいます。