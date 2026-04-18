韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』から人気商品をミニサイズでお試しできる「5番 トライアルキット」と「9番 トライアルキット」がオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、「5番 白玉グルタチオンC*¹トライアルキット」と「9番 NMN*²次世代弾力ハリケアトライアルキット」を2026年4月20日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。

5番 白玉グルタチオンC*¹トライアルキット・2,200円(税込)

商品概要

ナンバーズインの「5番ライン」は、透明感*³あふれる肌作りに着目したシリーズです。今回発売されるトライアルキットでは、5番ラインの中でも特に人気の高い5アイテムを、ミニサイズでお試しいただけます。

30ml（ミニサイズ）5番 白玉点滴グルタチオンC*¹トナー

スキンケアの最初のステップから、透明感*³のある印象へ導くエッセンシャル化粧水。

リポソーム化したグルタチオン*⁴がすっとなじみ、くすみが気になる肌にアプローチ。とろみのあるジェルテクスチャーが肌をやさしく包み込み、うるおいもしっかりとチャージします。

10ml（ミニサイズ）5番 白玉グルタチオンC*¹美容液

累計販売数490万本以上*⁵、富士山約132個分に相当する販売量を誇るロングセラー美容液。

グルタチオン*⁴、ビタミンC*⁶、ナイアシンアミド*⁷など、透明感*³を引き上げる成分をぎゅっと配合。毎日使いやすいほどよいとろみのテクスチャーで、デイリーの白玉ケアにもおすすめです。

15ml（ミニサイズ）5番 白玉グルタチオンC*¹メラゼロクリーム

レーザートーニングの原理から着目したクリーム。シミの元になるメラニンにアプローチする成分「メラゼロ*⁸」を10,000ppm配合し、明るく均一な肌印象へと導きます。

しっとりしたテクスチャーでありながらべたつきにくい使用感で、200時間うるおいが続く高い保湿力も揃えています。

6ml（2枚）5番 白玉グルタチオンC*¹フィルムパッド

100％純綿のガーゼ面と、ぷるぷるのジェリー面の両面仕様で、1枚でダブルケアが可能なトナーパッド。

純度99％のグルタチオン*⁵とナイアシンアミド*⁷5%が肌トーンを整えるのはもちろん、皮膚科でも使用される低刺激*⁹の角質ケア成分であるP H A*¹⁰とL H A*¹¹が不要な角質だけをやさしくオフし、くすんだ肌印象をすっきりと整えます。

27ml（1枚）5番白玉グルタチオンC*¹ふりかけマスク

純度98％のグルタチオン*⁵を配合した、ナンバーズインを代表するシートマスク。

ビタミンC*⁶パウダーをシートにふりかけた、人工色素不使用の黄色いシートと、ひたひたの美容液が肌にうるおいをたっぷりチャージ。まるで晴れたような、みずみずしく透明感*³のある肌印象へ導きます。

9番 NMN*²次世代弾力ハリケアトライアルキット・2,200円(税込)

商品概要

肌のハリと弾力をしっかりサポートし、エイジングケア*¹²に特化したナンバーズインの 「9番 ライン」。Qoo10では発売当日に累計販売件数第1位を記録し、大きな話題を集めました。 今回発売されるトライアルキットでは、9番 ラインを代表する5アイテムを、ミニサイズでお試しいただけます。

9番 NMN*²PDRN*トリートメントトナー

次世代ハリケア成分NMN*²と、美容分野で注目されている水光成分サーモンPDRN*¹³を純度99％で配合し、うるおいとハリ感を与えるトナー。

さらに、100％セラミド*¹⁴で構成されたセラミド*¹⁴パールが肌の上で光のヴェールのように輝き、ハイライターいらずの自然なツヤ肌印象へと導きます。

30ml（ミニサイズ）9番 NMN*²バイオリフト濃縮美容液

糸を引くように伸びるユニークなテクスチャーが肌にすっとなじみ、弾むようなハリ感を与える美容液。

純度99.5％のNMN*²と50種類のペプチド*¹⁵が、ハリと保湿をサポートします。

10ml（ミニサイズ）9番 NMN*²レチノール*ボリュームショットリフトアイクリーム

明るく若々しい印象へ導く、こっくりとしたテクスチャーのアイクリーム。

ハリケア成分である純度99％のNMN*²とNAD*¹⁶に加え、リポソーム化したカプセルレチノール*¹⁷と4％のナイアシンアミド*⁷を配合し、生き生きした目元に仕上げます。

5ml（ミニサイズ）9番 NMN*²コラーゲン*オールナイトオーロラアイパッチ

ハリ感を失いやすい目元に、貼るだけで集中ケアができるアイパッチ。

低刺激*⁹の美容液を100％そのままゲル化したぷるぷるのハイドロゲル処方で、NMN*²と浸透*¹⁸性の高い超低分子コラーゲン*¹⁹、さらに50種類のペプチド*¹⁵が、ハリのある目元へ導きます。

8g（1個）9番 NMN*²バイオリフトラッピングマスク

輪郭ケアに欠かせないスペシャルケアとしてSNSでも大話題のシートマスク。

上下に分かれた仕様で、下部シートを耳にかけることでピタッと密着し、フェイスラインをしっかり引き上げてくれます。さらに、シートに純度98％のNMN*²と50種類のペプチド*¹⁵をたっぷり含ませ、使うたびにハリのある引き締まった土台作りにサポートします。

［上用］20ml ［下用］28ml（1枚）

「5番 ライン」と「９番 ライン」を気軽に試してみたい方や、旅行時の持ち運び用としてもおすすめのキットです。

*¹ グルタチオン、アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸 (すべて整肌成分)

*² ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*³ うるおいを与えることによる

*⁴ 整肌成分

*⁵ 2025年8月時点

*⁶ 整肌成分

*⁷ 整肌成分

*⁸ 整肌成分

*⁹ すべての方に刺激が起こらないわけではありません。

*¹⁰ グルコノラクトン（整肌成分）

*¹¹ カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*¹² 年齢に応じた潤いを与えるお手入れ

*¹³ DNA-Na（整肌成分）

*¹⁴ 整肌成分

*¹⁵ すべて整肌成分

*¹⁶ ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（整肌成分）

*¹⁷ 整肌成分

*¹⁸ 角質層まで

*¹⁹ 加水分解コラーゲン（整肌成分）

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/